El pueblo del Eje Cafetero en el que se “vive sabroso”, un destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

El departamento del Quindío es uno de los más pequeños de Colombia en extensión, pero a su vez es uno de los más atractivos para el turismo.

Entre sus municipios se encuentra Pijao, ubicado a 33 kilómetros de Armenia y reconocido por su conservada arquitectura tradicional de los tiempos de la colonización antioqueña, según destaca el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

“Una mezcla de paisaje de páramo y montaña es el marco ideal para Pijao, uno de los municipios quindianos que mejor conserva el estilo de vida característico de los pueblos de tradición cafetera”, agrega la publicación.

Historia

El municipio fue fundado el 15 de mayo de 1902, en un territorio que estuvo poblado en el pasado por tribus pijaos, por Antonio María Quintero, Luis Jaramillo y Claudio Rivera, entre otros. Su parroquia se creó en 1912 y fue erigido en municipio en 1926, según señala la Gobernación del Quindío.

Inicialmente tuvo el nombre de San José de Colón y fue un corregimiento de Calarcá, en jurisdicción del departamento del Cauca. En 1905, el corregimiento pasó a formar parte del naciente departamento de Caldas. Tras ser erigido como municipio, recibió su nombre actual de Pijao, de acuerdo con el portal Paisaje Cultural Cafetero.

Iglesia de Pijao, Quindío Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Municipal de Pijao, Quindío

En materia económica, el café es el principal producto del municipio y la mayor parte de sus habitantes se dedica a su cultivo. Otros productos con relevancia son el plátano y los cítricos. Adicionalmente, se desarrolla la cría de ganado.

Entre los seudónimos con los que se conoce a esta población se encuentran la “ciudad sin prisa” y “remanso de paz”, por el estilo de vida tranquilo de sus habitantes.

“La vida en Pijao transcurre tranquila, como en una suerte de cámara lenta. Pijao es la antítesis del ruido, de la contaminación y de la vertiginosa vida de las grandes ciudades”, destaca Rutas del Paisaje Cafetero.

Pijao es una de las poblaciones que hace parte de la Red Internacional de Ciudades para Vivir Bien, Cittaslow, reconocidas por su tranquilidad, tradición, biodiversidad, cultura y belleza.

El pequeño pueblo de Boyacá famoso por sus artesanías en fique, un encantador destino donde las manos tejen historias

Esta organización promueve modelos de turismo sostenible y a pequeña escala, “los cuales buscan conservar los entornos naturales y culturales”. Además de Pijao, Marulanda (Caldas), Socorro y Brasil integran la red en América Latina.

“En palabras de sus habitantes, Pijao es un pueblo en donde ‘se vive sabroso’, cualidad que le concede un particular encanto a los viajeros que buscan destinos que se caractericen por su autenticidad y serenidad”, subraya la publicación.