El departamento del Quindío se ha consolidado como uno de los territorios más llamativos para los turistas, gracias a su amplia oferta de atractivos que lo hacen único y especial.

En este territorio, los viajeros se encuentran con coloridos pueblos que conservan arquitectura tradicional, balcones coloridos y construcciones que vale la pena conocer.

Uno de los más emblemáticos es Salento, en donde los turistas se encuentran con una mezcla de sus fachadas coloniales llenas de color y el majestuoso entorno natural del Valle del Cocora, reconocido por albergar las palmas de cera más altas del planeta.

Desde este municipio es posible sumergirse en la tradición cafetera, saborear platos típicos como la trucha arcoíris y recorrer los paisajes andinos a bordo de los tradicionales willys, una experiencia auténtica de la región.

Actualmente, este pintoresco destino es sometido a una intervención urbanística que busca renovar su parque principal, conservándolo como uno de los entornos más agradables para quienes visitan con frecuencia este pueblo, el más antiguo del departamento. La intención es mejorar sus condiciones sin perder el carácter que lo hace atractivo y que llama la atención de propios y extraños.

La información oficial indica que el proyecto está previsto para ejecutarse en un plazo de tres meses, aunque, si las condiciones climáticas y el avance de los trabajos lo permiten, la apuesta de las autoridades municipales es que esté listo en Semana Santa, una de las temporadas de mayor afluencia de visitantes.

El parque principal de este municipio quindiano es uno de los espacios más representativos del pueblo y lo que se busca es devolverle funcionalidad y mejorar su aspecto sin alterar su identidad tradicional.

El proyecto contempla una inversión aproximada de $975 millones, financiados con recursos del sistema de regalías. Según el secretario de Planeación y Obras Públicas, Pablo Yeison Castañeda Tabares, la iniciativa corresponde a una renovación urbanística orientada a recuperar áreas afectadas por el desgaste natural del tiempo. Entre las labores programadas se incluyen la reposición de concretos, sardineles y andenes perimetrales del parque.

¿Qué se puede hacer en Salento?

Uno de los atractivos de Salento es su Calle Real, que se caracteriza porque son 500 metros de fachadas coloridas, con sus puertas y ventanas enmarcadas en madera y sus frentes trabajados de forma artesanal, por lo que uno de los mejores planes para hacer allí es caminar por este lugar.

En sus alrededores, la lista de encantos es larga, pero uno de los principales es el Valle del Cocora, un espacio ideal para los amantes de la naturaleza, en donde es posible desarrollar actividades como senderismo, cabalgatas y trekking.

A este se suma la Reserva de la Patasola, un ecosistema de bosque húmedo de ciento cincuenta hectáreas de extensión en el que se pueden realizar caminatas ecológicas.