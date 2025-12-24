El Quindío es uno de los departamentos más pequeños de Colombia, pero con una gran oferta turística. Es una región que destaca por su belleza natural enmarcada por montañas, fincas cafeteras, ríos y quebradas que vale la pena conocer.

Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza, la cultura y la tranquilidad, que brinda una experiencia única de contacto con la biodiversidad, destacando parques naturales como el Parque Nacional Los Nevados.

De igual forma, este territorio destaca por sus pueblos pintorescos y de arquitectura colonial, como sucede con Salento, Pijao y Filandia, entre otros. Además, es un destino famoso por su gastronomía, su clima templado y una oferta variada de actividades como senderismo, avistamiento de aves y paseos en jeep.

Lugares de interés en La Tebaida

Uno de sus municipios es La Tebaida, que tiene mucho que ofrecerles a los turistas. Allí, se encuentra el Parque Bolívar, un espacio ideal para los turistas que encuentran allí heladerías y cafés para disfrutar de momentos gratos.

Toda una cuadra del parque está habilitada para que se estacionen los Willys, que sirven de transporte público hacia las distintas veredas y para trasladarse a los atractivos turísticos de la zona, según información de la Gobernación del Quindío.

El Parque Bolívar es uno de los atractivos turísticos de La Tebaida. Foto: Cortesía - Página Gobernación del Quindío

Un atractivo más es la Plaza Nueva o parque Luis Arango Cardona, un lugar que, además de exaltar la memoria de uno de los fundadores de La Tebaida, representa un encuentro con la comida típica, pues allí se encuentra el corredor gastronómico en el que abundan las opciones de platos. Allí, los viajeros pueden deleitarse con arepas, chorizos, tamales, patacones, chicharrones y frutas frescas, entre muchas otras delicias.

Para los amantes de la naturaleza

Para los amantes de la naturaleza está el Valle de Maravélez, una planicie que les muestra a los viajeros lindos paisajes en los que es posible hacer caminatas, montar en bicicleta y organizar paseos a caballo. Por allí, se recorren cultivos de guadua, extensas praderas y algunos sectores poco profundos del río La Vieja que atraviesa el mencionado valle.

La información oficial indica que una cabalgata dura mínimo tres horas, y en su recorrido que pasa por los ríos Quindío, Verde y La Vieja. Se atraviesan terrenos de valle y montaña, y se ven cafetales, platanales, guaduales y árboles frutales. Sin duda, un plan para no perderse.

Visitar fincas cafeteras es uno de los planes para hacer en La Tebaida. Foto: Getty Images

Dado que es un municipio cafetero, en este destino también es posible recorrer fincas cafeteras para prender sobre el cultivo y procesamiento de este grano.

Datos de interés

A este municipio quindiano se le conoce como el ‘Edén tropical del Quindío’ y es considerado uno de los más cálidos del departamento, con una temperatura promedio de 23 grados centígrados, producto de su altura de aproximadamente 1.200 metros sobre el nivel del mar.

Fue fundado el 14 de agosto de 1916, en la última fase de la colonización antioqueña, por los señores don Pedro Arango Cardona y Luis Enrique Arango Cardona.

Está localizado al occidente del Quindío con una extensión territorial de aproximadamente 89 kilómetros.