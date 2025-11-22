Suscribirse

Turismo

No es Salento. El pequeño pueblo del Quindío que enamora con su colorida arquitectura y sus encantos naturales

Este destino se encuentra a solo 27 kilómetros de Armenia, capital del departamento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
22 de noviembre de 2025, 10:30 a. m.
Buenavista
Este destino ofrece una gran experiencia en medio de la cultura cafetera. | Foto: Rutas del Paisajes Cultural Cafetero/API.

El Quindío es uno de los destinos para no perderse en el Eje Cafetero. Si bien es uno de los departamentos más pequeños de Colombia, lo cierto es que su oferta turística es amplia y allí los viajeros tienen la posibilidad de disfrutar de diversas actividades.

Uno de los planes es visitar sus pueblos, varios de los cuales destacan por su arquitectura colonial o tradicional, con colores que llaman la atención y que los hace únicos en medio de las montañas de esta región, en la que los cultivos de café abundan complementando la oferta.

Contexto: Estos son los encantos de la ‘luz que ilumina el Quindío’, un destino mágico donde se vive el día de las velitas de forma única

Tradicionalmente, los viajeros suelen visitar destinos como Salento con su Valle del Cocora; Filandia, que destaca por sus colores, o Pijao, que es reconocido como una ‘ciudad sin prisa’, pero hay otro lugar que resulta encantador y que debería incluirse en la lista de posibilidades para conocer.

Buenavista, Quindío.
Buenavista está estratégicamente ubicado y brinda una gran vista de la región. | Foto: Gobernación del Quindío/API

Se trata de Buenavista, que es el municipio más joven de este departamento, pero que, además, destaca por su belleza urbana y rural. Según información de la Gobernación del Quindío, este municipio ofrece una temperatura promedio de 20 grados centígrados y tiene menos de 3.000 habitantes.

Mirador natural del Quindío

Este pueblo se caracteriza por tener una posición privilegiada para admirar la belleza escénica del Paisaje Cultural Cafetero, lo cual se complementa con la generosidad y amabilidad de su gente. Es un buen destino para disfrutar de un delicioso café, admirando los bellos paisajes de la región, en los que los cultivos de este grano son protagonistas, según el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.

Contexto: El pequeño pueblo cafetero del Quindío que comparte nombre con ciudad española, un mágico rincón ideal para la aventura

Es un pueblo colorido que entre semana tiene una vida tranquila y silenciosa, por lo que es especial para unos días de descanso y relajación, en medio de una gran belleza natural.

Uno de sus atractivos es el Cerro de las Tres Cruces, el cual es objetivo de peregrinaciones religiosas, pero también plataforma de despeje para vuelos en parapente y mirador natural de varias localidades de la zona, de acuerdo con información de la Gobernación.

Buenavista, sinónimo de paisaje
Buenavista es un destino ideal para apreciar el paisaje de la región cafetera. | Foto: Cortesía - Página Paisaje Cultural Cafetero

Para quienes tienen interés de aprender sobre la cultura cafetera y los procesos en torno a este cultivo, está el Café San Alberto, en donde los turistas pueden apreciar el trabajo de las familias caficultoras, al tiempo que se observa el panorama y los hermosos atardeceres. Es posible caminar por los cafetales con la guía de expertos conocedores que enseñan sobre el proceso y desarrollan un tour, para involucrar los sentidos.

En la zona rural también está el Alto de la Virgen del Carmen, que se ha consolidado como punto de partida de desfiles y eventos municipales, donde se encuentra el parque de recreación, y una torre de la cual se puede apreciar todo el entorno.

Buenavista es un lugar que llama a disfrutar de su arquitectura, pero también de su belleza rural, facilitando el contacto con la naturaleza en medio de un ambiente tranquilo y con rico aroma de café.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Predicciones de Walter Mercado para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre; alertó a 3 signos

2. “El lazo no se va a romper”: el embajador (e) de Estados Unidos, John McNamara, habla de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, y hace un anuncio sobre visas para los colombianos

3. Habla Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti: dio detalles del allanamiento a su casa, y se refirió a un episodio ocurrido en Madrid, y la lista Clinton

4. Niños asesinando y extranjeros dictando clases militares: los detalles desconocidos del reclutamiento forzado en Colombia

5. “No hay confianza”: Andrés Guerra reveló las fuertes tensiones entre los precandidatos del Centro Democrático y Miguel Uribe Londoño

LEER MENOS

Noticias relacionadas

QuindíoEje Cafeterovacaciones

Noticias Destacadas

Buenavista

No es Salento. El pequeño pueblo del Quindío que enamora con su colorida arquitectura y sus encantos naturales

Redacción Turismo
Yalí, Antioquia

El pueblo antioqueño considerado un gran mirador; lindo destino rodeado de fuentes hídricas e ideal para el ecoturismo

Redacción Turismo
Laguna negra

A dos horas de Tunja está el municipio boyacense rodeado de lagunas y paisajes de páramo: es una joya turística para no perderse

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.