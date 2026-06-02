Revelan qué fue lo último que una cámara mostró sobre la extranjera que apareció muerta en lago de Salento, Quindío

En el municipio de Salento, municipio turístico de Quindío, hay consternación por la misteriosa muerte de Marlies Minke Genz, ciudadana holandesa cuyo cuerpo sin vida apareció flotando en un lago de la vereda Palestina.

La turista extranjera estaba hospedada en un hotel de Salento e informó el pasado martes 26 de mayo, a eso de la 1:00 de la tarde, que iba a hacer un tour cafetero en una finca ubicada en zona rural de esa población.

Sin embargo, de la extranjera no se volvió a saber nada hasta el pasado domingo 31 de mayo, que la encontraron muerta en extrañas circunstancias.

En la imagen, Marlies Minke Genz, la mujer que apareció muerta. Foto: A.P.I.

El cuerpo de la turista de 41 años fue trasladado a Medicina Legal para establecer las causas puntuales de su muerte. Los expertos forenses buscan establecer, a través de la necropsia, si Minke Genz fue asesinada o se trató de un hecho accidental.

Ahora, mientras las autoridades avanzan en la respectiva investigación, Santiago Ángel Morales, alcalde de Salento, reveló qué fue lo último que una cámara de seguridad mostró sobre la extranjera.

“Hoy vemos a través de esas cámaras que se dirige a la vereda Palestina a hacer un recorrido del café y es lo que argumenta en el hotel. Definitivamente, vemos que la última vista de esa ciudadana fue en el ingreso de una de estas fincas”, relató Morales en Noticias Caracol.

De acuerdo con la Policía, el cuerpo de la ciudadana holandesa fue encontrado en avanzado estado de descomposición, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona.

La Gobernación del Quindío ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien entregue información oportuna que permita esclarecer lo ocurrido con la turista holandesa.

“En el Quindío no vamos a permitir este tipo de hechos. Toda la fuerza del Gobierno para dar con los responsables”, dijo Juan Miguel Galvis, gobernador del Quindío.