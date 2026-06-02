Impactante: así fue el robo de una camioneta con armas de fuego en el sur de Bogotá

La capital del país se encuentra nuevamente en shock por un robo a un vehículo de tipo camioneta, esta vez en el barrio Pradera, en la localidad de Puente Aranda. El suceso, ocurrido en la noche del lunes, involucró a una pareja que se movilizaba en una Volkswagen T-Cross.

Ni arrollando a policías, presuntos delincuentes se pudieron salir con las suyas en Bogotá: lo hallado en el carro ‘desenredó’ todo

Este hecho quedó registrado en video, por lo que se pudo observar el accionar de los criminales responsables del hecho. Allí se puede observar cómo los sujetos están apuntando con armas de fuego hacia un objetivo desconocido, mientras el dueño del vehículo permanece en el suelo en posición de indefensión.

Según un familiar de la víctima, en diálogo con Noticias Caracol, el hurto fue perpetrado por más de seis sujetos (entre seis y ocho), que utilizaron la violencia física para cometer el hecho. SEMANA consultó con la Policía Metropolitana de Bogotá el estado de la investigación, y es que “preliminarmente se tiene que (hubo responsabilidad de) entre 2 y 3 delincuentes”.

En el relato, el joven manifestó que el dueño del vehículo fue golpeado con patadas y con las armas de fuego que llevaban los asaltantes. Adicionalmente, la copiloto habría sido intimidada y arrinconada para entregar sus pertenencias, que llevaba en un bolso.

Tras conocerse el hecho, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que las autoridades trabajan para dar con el paradero de los delincuentes: “Con Policía Judicial ya tenemos avances en las investigaciones. Seguimos trabajando para la judicialización de estos delincuentes, confirmó el general.

Por ahora, el conductor de la Volkswagen, quien recibió varios golpes en su cabeza, se recupera en un centro asistencial.

El vehículo de la marca alemana es modelo 2024, es de color plateado y se identifica con la placa NFZ152, mientras que los asaltantes se movilizaban en un vehículo color negro, de modelo aún no identificado, aunque parece ser un vehículo de cinco puertas, pequeño en tamaño.

Este no es el único hecho presenciado en la capital en los últimos siete días, ya que el jueves 28 de mayo se dio el robo de una camioneta de la marca Toyota. En ese caso, uniformados de la Policía reaccionaron de forma rápida e iniciaron una persecución que terminó con el vehículo estrellado contra una vivienda del barrio Restrepo.

Los tres presuntos delincuentes que iban en la camioneta resultaron ilesos y las autoridades les hallaron un arma de fuego, la misma con la que habían amenazado al propietario del vehículo.