Centro comercial Plaza Claro se pronunció tras robo masivo a visitantes: atentas las personas afectadas

Un grupo de personas resultaron afectadas tras un robo masivo que se presentó este martes, 7 de julio, en el parqueadero del centro comercial Plaza Claro, ubicado en el occidente de Bogotá.

Decenas de personas reportaron que a sus vehículos les robaron algunas de sus partes, mientras observaban este martes, 7 de julio, el partido mundialista Colombia vs. Suiza.

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Tras lo anterior, desde el centro comercial Plaza Claro emitieron un comunicado este miércoles, 8 de julio, en el que aseguraron que adelantarán “el reconocimiento económico de los daños materiales ocasionados, conforme al procedimiento que se establecerá para tal fin”, en conjunto con la empresa de seguridad privada que les presta los servicios.

Así mismo, recalcaron que se pusieron a disposición de los usuarios afectados para que entreguen sus reportes y así acompañarlos en medio de este tortuoso proceso.

Algunos de los daños ocasionados por los delincuentes a algunos carros. Foto: Suministrado a SEMANA

“Multiplika, empresa administradora del Centro Comercial Plaza Claro, se permite informar a la opinión pública y a los medios de comunicación que: Lamentamos profundamente la situación de seguridad presentada el día de ayer en nuestras instalaciones, la cual afectó los vehículos de algunos de nuestros visitantes. Para la administración del centro comercial, la tranquilidad y confianza de nuestros clientes es la máxima prioridad. Tan pronto se detectó la situación, se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad y atención establecidos”, indicaron al inicio del comunicado.

Agregaron: “Nos pusimos a disposición de los usuarios afectados para recibir sus reportes y acompañarlos en la atención de esta situación. El centro comercial, en conjunto con la empresa de seguridad privada del complejo, adelantará el reconocimiento económico de los daños materiales ocasionados, conforme al procedimiento que se establecerá para tal fin”.

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También recalcaron que están colaborando con las autoridades competentes para dar con el paradero de los delincuentes.

“De igual manera, estamos colaborando activamente con las autoridades competentes, entregando el material de registro tecnológico y de cámaras de seguridad para facilitar la investigación y dar con los responsables de este hecho. En conjunto con la firma de seguridad privada del complejo, hemos reforzado de manera inmediata los esquemas de vigilancia y control en todas las áreas de parqueadero, robusteciendo las medidas de prevención en beneficio de la seguridad de nuestros visitantes”, concluye el comunicado.