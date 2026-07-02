Frustran el robo de cuatro vehículos en Bogotá: La Policía se pronunció

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó este jueves, 2 de julio, que uniformados de la Estación de Kennedy recuperaron, en diferentes acciones, dos vehículos y dos motocicletas que habían sido hurtados en diferentes sectores de la ciudad.

El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía de Kennedy, indicó que en medio de dichos procedimientos fueron capturadas cinco personas por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

¿Nueva modalidad de robo a carros en Bogotá? Denuncian que usarían “ondas de radio” para copiar la señal del control y abrirlos

“Los resultados se obtuvieron gracias a la rápida reacción de las patrullas, la activación del Plan Candado y la oportuna información suministrada por la ciudadanía, lo que permitió interceptar los vehículos y judicializar a los presuntos responsables. Entre los casos más relevantes se destaca la captura de dos hombres que, al parecer, habían hurtado un vehículo mediante la modalidad de falso servicio por aplicación. Durante el procedimiento les fue incautada un arma de fuego tipo traumática con la que presuntamente intimidaron a la víctima”, indicó el oficial Montilla.

Golpe al hurto de automotores.



Los efectivos controles y patrullajes en #Kennedy permitieron frustrar el hurto de 2 carros y 2 motos en diferentes escenarios donde se capturó a 5 presuntos delincuentes.



2️⃣ habrían hurtado un vehículo con la modalidad de falso servicio. pic.twitter.com/hEgS73lorF — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 2, 2026

En cuanto a los capturados y los cuatro vehículos recuperados, desde la Policía informaron que fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos que se les atribuyen.

“Es importante resaltar que en la estación de Policía Kennedy en los corrido del año 2026 ha logrado la recuperación de 72 motocicletas y 65 automotores. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar adelantando operativos para combatir el hurto de vehículos y garantizar la seguridad de los ciudadanos”, concluyeron.

Impactante: así fue el robo de una camioneta con armas de fuego en el sur de Bogotá

Este miércoles, 1 de julio, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó haber recuperado un carro que había sido robado en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

El teniente coronel Óscar Iván Flórez, comandante de la Estación de Policía de Usme, indicó que, una vez fueron informados de dicho hurto, activaron de manera inmediata el plan candado y recuperaron el vehículo en la localidad de Usme, más exactamente en el sector de Yomasa.

El carro recuperado en el sector de Yomasa. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Tras revisar la identidad del presunto ladrón, los policías lograron establecer que se trataba de un sujeto de 29 años que tenía libertad condicional y estaba delinquiendo nuevamente.

“Esta persona, al verificarle los antecedentes, presenta anotaciones por hurto calificado y agravado. Además, contaba con la condición de libertad condicional”, recalcó el comandante de la Estación de Policía de Usme.