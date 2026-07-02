Pronóstico de la IA para Colombia vs. Ghana: predijo marcador y quién clasifica en el Mundial 2026

La Selección Colombia calienta motores para su partido por los deiciseisavos del Mundial 2026. Este viernes, 3 de julio, enfrentará a Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City con la expectativa de seguir avanzando a paso firme.

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El equipo de Néstor Lorenzo parte como favorito por lo hecho en la fase de grupos y el nivel de varias figuras que han repuntado en la Copa del Mundo. Más allá de Luis Díaz, la Tricolor ha disfrutado de los goles de Daniel Muñoz y el despliegue físico de Gustavo Puerta, entre otros.

Pero Ghana también tiene lo suyo con Antoine Semenyo, jugador del Manchester City, como su principal referente dentro del campo. Sumado a eso, el técnico Carlos Queiroz conoce perfectamente a Colombia por su paso como director técnico entre 2019 y 2020.

La inteligencia artificial predice victoria de Colombia

En este Mundial 2026 se han dado varias sorpresas y por eso la Selección Colombia no se puede relajar ante un rival que ya supo empatarle a Inglaterra y poner en aprietos a Croacia.

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Los pronósticos de la inteligencia artificial apuntan a una victoria de la Tricolor en Kansas City:

Chat GPT: Colombia 2-1 Ghana

De acuerdo a Chat GPT, la Selección Colombia pasará algo de trabajo para vencer a Ghana e incluso recibirá un gol en contra como pasó ante Uzbekistán.

Las probabilidades de victoria para la Tricolor son de 65 %. “Aunque la IA considera posible que el partido llegue al tiempo extra si Ghana logra resistir durante buena parte del compromiso, la proyección más probable es que Colombia resuelva la serie en el tiempo reglamentario y avance a los octavos de final“, respondió.

Luis Díaz tomando agua en el partido de Colombia vs. Portugal. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

Gemini: Colombia 2-1 Ghana

Gemini, la IA de Google, coincide en el marcador final de 2-1 a favor de la Selección Colombia. Las probabilidades de victoria también están decantadas hacia la Tricolor con un porcentaje de 61 %.

“Aunque el favoritismo colombiano es evidente, los analistas de datos advierten que el bloque defensivo propuesto por Queiroz y la velocidad al contragolpe de hombres como Antoine Semenyo e Iñaki Williams reducen el margen de error para los dirigidos por Lorenzo”, explica Gemini.

La victoria de Colombia se pronostica, al igual que Chat GPT, en los 90 minutos del tiempo reglamentario.

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Grok: Colombia 2-1 Ghana

Aunque Grok coincide en el marcador final, le da aún más probabilidades de victoria a la Selección Colombia con un 68 % contra solo el 13 % a favor de Ghana.

“Colombia es clara favorita por su superioridad técnica, experiencia en grandes torneos y mejor profundidad de plantilla. Ghana tendría que hacer un partido casi perfecto, aprovechando errores en transición y mostrando gran solidez defensiva, para forzar la lotería de los penales“, apunta la IA asociada a X.