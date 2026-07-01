Técnico de España lanzó aviso sobre Colombia y sorprendió: potente pronóstico en el Mundial 2026

Luis De La Fuente, técnico de las selección de España, habló en rueda de prensa este miércoles, 1 de julio. Lo hizo previo al partido contra Austria, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se jugará el 2 de julio en Los Ángeles.

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En medio de su intervención, Luis dejó unas palabras sobre la Selección Colombia que acabaron sorprendiendo a la prensa y los aficionados. Recordó el amistoso donde La Tricolor venció a España (1-0), en marzo de 2024, y avisó que el equipo de Lorenzo está entre los favoritos a ganar el Mundial 2026.

Luis De La Fuente: “Colombia es candidata en este Mundial 2026″

“Una de las derrotas que sufrimos fue contra Colombia, y la verdad es que Colombia, si no la he metido entre las candidatas hasta ahora, pues la meto ahora. Creo que tiene un nivel altísimo, con futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos, y luego con una capacidad futbolística y calidad técnica, también muy alta”, arrancó afirmando Luis De La Fuente.

Y cerró con: “Hay que ver la delantera que tiene. Así que, es una grandísima selección”.

Las palabras del técnico de España también se dan antes de un partido crucial para la Selección Colombia. Este viernes, el combinado cafetero enfrentará a Ghana en Kansas City, y quien gane avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, mientras que quien caiga derrotado se irá a casa.

Colombia vs. Ghana por los dieciseisavos del Mundial 2026. Foto: Fotos: Getty Images

Más de las palabras de Luis De La Fuente, previo al juego con Austria

“Hay un aspecto muy importante que tenemos que entender todos. Estos son futbolistas que obviamente vienen de sus clubes de ser primeros espadas y que vienen aquí y que, por simplemente una lógica matemática: de 26, solo juegan 11 como primera opción. Pero hay otro aspecto mucho más importante que la ambición que tienen, siempre he declarado que hay otro aspecto mucho más importante que todo eso”, afirmó Luis.

Y añadió: “Es un código, unas normas que han marcado ellos, que es el respeto y la convivencia y aceptar que otros compañeros también tienen el mismo derecho que ellos a jugar. Cuando pasa, eso lo aceptan. Obviamente al principio claro que quieren jugar todos, es normal; y si no, a mí no me agradaría y ni estarían aquí tampoco. Pero lo más importante es que, una vez que ya están metidos en faena, lo que quieren es el bien del equipo y el bien del compañero que está jugando”.

*Con información de Europa Press