España también llega invicto: esta es la impresionante racha que Colombia podría destrozar

España vs. Colombia: Inteligencia Artificial dijo quién ganará y el marcador final

Contexto: España vs. Colombia: Inteligencia Artificial dijo quién ganará y el marcador final

Pero el de la Tricolor no es el único invicto que está en juego, pues España también tiene una racha positiva que defender en el estadio Olímpico de Londres. La última derrota de ‘La Roja’ data del 28 de marzo de 2023, es decir, hace casi exactamente un año.

España, en plena implosión

En rueda de prensa, el seleccionador regateó las preguntas sobre el caso de Rubiales. “No nos enteramos, estábamos centrados en nuestro trabajo. No va a influir en nada, porque tenemos una gran responsabilidad, en el desarrollo de nuestro trabajo. Pero sí he de decir que no vivimos ajenos a la realidad, sólo pedimos que los organismos competentes investiguen y depuren responsabilidades si las hubiera, y nosotros centrarnos en lo nuestro que es el fútbol”, indicó.