Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026: fecha, horario y canal de TV por los 16avos de final

La Selección Colombia se mentaliza en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y ve a los ojos a una Ghana que espera dar el golpe en el estadio de Kansas City. La Tricolor acabó líder del grupo K con siete puntos y eso la emparejó contra uno de los mejores terceros de la competencia; en este caso fue el conjunto africano.
Con su destacada actuación ante Portugal en la última fecha del Grupo K, Colombia ha captado la atención del Mundial 2026 y parte como favorita para este partido, en un reencuentro con cuentas pendientes frente a su exseleccionador, Carlos Queiroz, quien se reencontrará con viejos conocidos en un camerino que no terminó bien y un proceso para el olvido en el camino a Qatar 2022.
James Rodríguez, Luis Díaz, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz y compañía hacen todo lo posible para detener a unos africanos llenos de inspiración y que solamente trabajan para hacerle la vida imposible a Colombia en Kansas City. El partido no permite margen de error y el que pierda tendrá que irse de vuelta a casa con olores a fracaso.
En novedades en Ghana, Henry Twum, director de comunicaciones de la Asociación de Fútbol de ese país (GFA), habló con Gary Al-Smith y reveló que Kwadwo Opoku, Antoine Semenyo y Lawrence Ati-Zigi estarán disponibles para el encuentro contra Colombia, más allá de las dudas que existían. Sin duda, es una notificación que hace sonreír a Carlos Queiroz, pues tendrá a toda su cúpula a disposición para ir por la épica.
Y es que Antoine Semenyo es una alerta para la Selección Colombia. Se trata de un habilidoso atacante de 26 años que juega en el Manchester City y es una cuota de calidad en la escuadra senegalesa. Es un jugador desequilibrante al que la defensa cafetera y el técnico Lorenzo deberán prestar especial atención.
Colombia vs. Ghana: cuándo es y dónde ver el partido del Mundial 2026
El partido de dieciseisavos de final está previsto para el próximo 3 de julio, a las 8:30 p. m., hora colombiana, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. Este escenario tiene una capacidad de más de 70.000 espectadores y cuenta con la particularidad de ser considerado uno de los más ruidosos del mundo.
Asimismo, el compromiso contará con un abanico de opciones para ver el partido en televisión desde Colombia, comenzando por DSports (DirecTV) y su aplicación DGO. A ellos se suman las cadenas nacionales Caracol TV y Canal RCN.
Dieciseisavos de final del Mundial 2026
- Fecha: Viernes, 3 de julio de 2026
- Hora: 8:30 p.m., de Colombia
- Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City (Estados Unidos
- Canal de TV: DSports (DGO), Caracol TV (Ditu), Canal RCN (App Canal RCN)