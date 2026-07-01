Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026: fecha, horario y canal de TV por los 16avos de final

La Selección Colombia se mentaliza en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y ve a los ojos a una Ghana que espera dar el golpe en el estadio de Kansas City. La Tricolor acabó líder del grupo K con siete puntos y eso la emparejó contra uno de los mejores terceros de la competencia; en este caso fue el conjunto africano.

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Con su destacada actuación ante Portugal en la última fecha del Grupo K, Colombia ha captado la atención del Mundial 2026 y parte como favorita para este partido, en un reencuentro con cuentas pendientes frente a su exseleccionador, Carlos Queiroz, quien se reencontrará con viejos conocidos en un camerino que no terminó bien y un proceso para el olvido en el camino a Qatar 2022.

James Rodríguez, Luis Díaz, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz y compañía hacen todo lo posible para detener a unos africanos llenos de inspiración y que solamente trabajan para hacerle la vida imposible a Colombia en Kansas City. El partido no permite margen de error y el que pierda tendrá que irse de vuelta a casa con olores a fracaso.

En novedades en Ghana, Henry Twum, director de comunicaciones de la Asociación de Fútbol de ese país (GFA), habló con Gary Al-Smith y reveló que Kwadwo Opoku, Antoine Semenyo y Lawrence Ati-Zigi estarán disponibles para el encuentro contra Colombia, más allá de las dudas que existían. Sin duda, es una notificación que hace sonreír a Carlos Queiroz, pues tendrá a toda su cúpula a disposición para ir por la épica.

Y es que Antoine Semenyo es una alerta para la Selección Colombia. Se trata de un habilidoso atacante de 26 años que juega en el Manchester City y es una cuota de calidad en la escuadra senegalesa. Es un jugador desequilibrante al que la defensa cafetera y el técnico Lorenzo deberán prestar especial atención.

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El partido de dieciseisavos de final está previsto para el próximo 3 de julio, a las 8:30 p. m., hora colombiana, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. Este escenario tiene una capacidad de más de 70.000 espectadores y cuenta con la particularidad de ser considerado uno de los más ruidosos del mundo.

Carlos Queiroz y James Rodríguez Foto: Fotos: Getty Images

Asimismo, el compromiso contará con un abanico de opciones para ver el partido en televisión desde Colombia, comenzando por DSports (DirecTV) y su aplicación DGO. A ellos se suman las cadenas nacionales Caracol TV y Canal RCN.

Dieciseisavos de final del Mundial 2026