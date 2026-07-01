Bélgica vs. Senegal se definió con polémico penal: nuevo clasificado a octavos del Mundial 2026

Bélgica le remontó a Senegal (3-2) en un partidazo, este miércoles 1 de julio, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Fue en el estadio Seattle, y terminó en gran polémica por el penal que le dio la clasificación a la escuadra europea.

Rival de México en los octavos de final del Mundial 2026: fecha, hora y canal de TV

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El primer campanazo de Senegal llegó sobre los 24′ del primer tiempo. Habib Diarra aprovechó un rebote que dejó el palo, y definió con el arco a merced para decretar el 1-0 con el que se fueron al descanso los equipos.

¡SENEGAL ABRE EL MARCADOR ANTE BÉLGICA! Habib Diarra aprovechó un rebote tras el palo y pone el 1-0. #WinEsMundial 🇸🇳⚽🏆 pic.twitter.com/BE9ZT63Riv — Win Sports (@WinSportsTV) July 1, 2026

Ya era bastante el ruido generado por esa victoria parcial de Senegal, pero aún quedaba el segundo tiempo y los pronósticos eran predecibles: Bélgica saldría con todo a tratar de recomponer el camino, mientras el elenco africano se iba a defender con lo que podía.

Sin embargo, apenas de arranque en el complemento, sobre los 51′, Ismaïla Sarr dejó uno de los mejores goles en lo que va de la Copa del Mundo 2026. El atacante recibió un pase al vacío, controló de manera magistral, y definió con calidad para poner el 2-0 que tranquilizaba a todo Senegal, mientras que se desataba una tormenta en Bélgica.

¡GOLAZO DE SENEGAL PARA AUMENTAR LA DIFERENCIA! 🇸🇳⚽



La tercera fue la vencida: tras dos remates en el palo, Ismaila Sarr le rompió el arco a Courtois y convirtió el 2-0 sobre Bélgica. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/J0plVZMYPv — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Los minutos pasaban y Bélgica no encontraba las formas, hasta que el reloj marcó 86′ y Romelu Lukaku puso el 2-1 que dio una pequeña esperanza en la escuadra europea. A poco más de cuatro minutos, más la adición, podían lograr el empate.

¡NO FALLÁS, ROMELU! Lukaku se mostró dentro del área, no perdonó y firmó el 1-2 de Bélgica vs. Senegal.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yaJqV0edRV — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026

Y definitivamente llegó, porque sobre los 89′, Youri Tielemans sacó provecho de un error del portero senegalés, Mory Diaw, y envió el balón al fondo de la red para decretar el 2-2 definitivo en los 90′, con el que se fueron a tiempos extra.

¡¡LO HICISTE VOS, YOURI!! TIELEMANS SE ANTICIPÓ A DIAW TRAS EL CENTRO DE TROSSARD Y MARCÓ EL 2-2 AGÓNICO DE BÉLGICA VS. SENEGAL.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/FsrVv8nQ1o — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026

Los primeros 15′ de los dos tiempos extra fueron más luchados que otra cosa, con un evidente desgaste en las dos escuadras. Aunque tuvieron opciones, no lograron concretar ninguna y la paridad seguía haciéndose presente.

El polémico penal que definió todo

Pero casi sobre el final del segundo tiempo extra, el árbitro central del partido, Saíd Martínez, se acercó al VAR a revisar una acción que después dio como penal. Se trató de una presunta falta sobre Tielemans, pero que levantó la polémica: ¿era para pena máxima?

INFRACCIÓN SOBRE TIELEMANS Y PENAL SOBRE LA HORA PARA BÉLGICA 🇧🇪🥅#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/476bI1hJiL — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Al final, el propio Tielemans cambió por gol la pena máxima, puso el 3-2 agónico, y Bélgica le remontó a Senegal para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

¡BÉLGICA A OCTAVOS DE FINAL DE LA MANO DE YOURI TIELEMANS! El atacante marcó el 3-2 de penal al minuto 123' del partido. #WinEsMundial 🇧🇪⚽🏆 pic.twitter.com/g7aZS7qe8X — Win Sports (@WinSportsTV) July 1, 2026

¿Contra quién se enfrentará Bélgica en octavos de final del Mundial 2026?

Contra el ganador de la llave entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. Jugarán este mismo miércoles, pero a partir de las 7:00 p.m. en el estadio Bahía de San Francisco.