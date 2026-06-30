Los tres partidos del Mundial 2026 de este 1 de julio: Horario y canal de TV

La fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Fifa continúa este miércoles 1 de julio con una serie de compromisos que definen el cuadro de la siguiente ronda.

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Esta jornada genera expectativas entre los aficionados debido a la participación de varias selecciones candidatas a obtener el título del torneo. La programación del día medirá el rendimiento de conjuntos europeos y africanos en partidos de eliminación directa.

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Hasta el momento, el torneo ya definió a sus primeros clasificados para los octavos de final, entre los que se encuentran Brasil, Noruega, Canadá, Paraguay, Francia y Marruecos.

El desarrollo de la competencia deparó la eliminación en primera fase de selecciones de trayectoria como Alemania y Países Bajos. Asimismo, equipos con rendimiento regular en la fase de grupos, como Japón y Costa de Marfil, quedaron fuera del certamen.

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Le KYKS est en feu dans cette Coupe du monde 🔥 pic.twitter.com/9H8oC2Tc11 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 30, 2026

En las jornadas previas de esta fase eliminatoria, la selección de Francia ratificó su rendimiento ofensivo tras vencer por un marcador de 3 a 0 al combinado de Suecia.

Por su parte, Noruega consiguió su clasificación a la siguiente ronda tras superar a Costa de Marfil con un resultado final de 2 a 1. Estos marcadores completaron los primeros cruces de la llave definitiva del campeonato mundial.

Cruces iniciales y el panorama del fútbol africano

La actividad de este miércoles iniciará con el enfrentamiento entre Inglaterra, conjunto que registra un título mundial en la edición de 1966, y la República Democrática del Congo.

El equipo africano llega a esta instancia tras registrar marcadores estrechos frente a rivales como Portugal y Colombia. El seleccionado congoleño busca acceder por primera vez en su historia a los octavos de final de una cita mundialista.

Posteriormente, Bélgica se medirá contra Senegal en un compromiso que mide a dos escuadras con dinámicas colectivas distintas en el terreno de juego.

La selección belga accedió a los dieciseisavos de final tras liderar un grupo donde sumó dos empates iniciales y una victoria en la última fecha. El cuadro europeo busca consolidar su orden táctico frente a un rival que avanzó en las posiciones de reclasificación.

On to the next one. 🔜 pic.twitter.com/b1B5oFULKq — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 28, 2026

Por su parte, Senegal, poseedor del título de la Copa de África, logró su pasaporte a esta instancia eliminatoria al clasificarse como uno de los mejores terceros del torneo.

El conjunto africano sumó las unidades necesarias en una zona de competencia donde enfrentó directamente a Francia y Noruega. Este antecedente plantea un escenario donde las posibilidades de avanzar se mantienen abiertas para ambos planteles.

El debut de los locales en la fase de eliminación directa

La programación del miércoles cerrará con el partido entre la selección de los Estados Unidos y el combinado de Bosnia y Herzegovina. El equipo norteamericano asumirá el encuentro en condición de local, buscando ratificar su permanencia en el torneo ante su público.

Los reportes estadísticos señalan que el cuadro estadounidense llega con un balance favorable para buscar el cupo a la fase de los dieciséis mejores.

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El rival de los locales, Bosnia y Herzegovina, avanzó a esta ronda eliminatoria tras una fase de grupos donde no cumplió las proyecciones iniciales de la tabla.

La selección europea quedó ubicada en la tercera posición de su zona, superada en la puntuación por los equipos de Suiza y Canadá. El partido definirá el último cupo de la jornada para la ronda de octavos de final.

Así se desarrollará la jornada

Partidos a las 11:00 a. m., hora Colombia

Inglaterra vs. República Democrática del Congo

Lugar: Estadio de Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Transmisión: Caracol, RCN, DirecTV y Dgo.

Partidos a las 3:00 p. m., hora Colombia

Bélgica vs. Senegal

Lugar: Estadio de Seattle, Washington, Estados Unidos.

Transmisión: Win Sports +, DirecTV y Dgo.

Partidos a las 7:00 p. m., hora Colombia