Mundial 2026: Mbappé respira los octavos, golazo a Suecia y se acerca a Messi en la tabla de goleadores

Kylian Mbappé se toma Nueva York y abre el marcador en el partido de la Selección de Francia contra Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los franceses cumplen con las expectativas y pronósticos en la previa, ante unos suecos que parecen sentenciados a soportar en defensa todo el segundo tiempo.

Sobre el minuto 45, una linda jugada preparada y remate al segundo palo para el 1-0 parcial.

Con este gol, Mbappé acerca a Francia a octavos de final y se aproxima a Lionel Messi en la tabla de goleadores de esta edición. El argentino suma cinco anotaciones y el francés cuatro.

Y SÍ, DE ÉL ¡GOLAAAAAZO DE KYLIAN!!



Mbappé hizo de las suyas, engañó en el corazón del área y definió rasante al palo derecho para el 1-0 de Francia ante Suecia, por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/sSUxKhMqDu — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Además, Kylian ya acumula 17 goles entre los goleadores históricos en la Copa del Mundo, a uno de Messi, que tiene 18.

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