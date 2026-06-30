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Mundial 2026: Mbappé respira los octavos, golazo a Suecia y se acerca a Messi en la tabla de goleadores

Kylian Mbappé marcó un golazo para el triunfo de Francia ante Suecia en Nueva York.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

30 de junio de 2026 a las 4:57 p. m.
Mbappé le marcó a Suecia el 1-0 a favor de Francia.
Mbappé le marcó a Suecia el 1-0 a favor de Francia. Foto: Getty Images / Pantallazo DSports

Kylian Mbappé se toma Nueva York y abre el marcador en el partido de la Selección de Francia contra Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los franceses cumplen con las expectativas y pronósticos en la previa, ante unos suecos que parecen sentenciados a soportar en defensa todo el segundo tiempo.

Sobre el minuto 45, una linda jugada preparada y remate al segundo palo para el 1-0 parcial.

Con este gol, Mbappé acerca a Francia a octavos de final y se aproxima a Lionel Messi en la tabla de goleadores de esta edición. El argentino suma cinco anotaciones y el francés cuatro.

Además, Kylian ya acumula 17 goles entre los goleadores históricos en la Copa del Mundo, a uno de Messi, que tiene 18.

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