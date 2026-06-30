Francia vs. Paraguay: cuándo es, a qué hora y dónde ver la llave de octavos del Mundial 2026

Kylian Mbappé, con otro doblete, lideró a una Francia que por momentos se divirtió con Suecia, a la que derrotó por 3-0 en dieciseisavos, y ya está en octavos de final y ahora se enfrentará con el verdugo de Alemania, que era el rival que esperaban en la próxima fase del Mundial 2026.

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A medida que avanza el torneo, el favoritismo con el que llegaron los Bleus a Norteamérica no hace más que consolidarse. La primera parte fue una demostración de su poder ofensivo, con 14 remates, seis de ellos a puerta, dentro de un total de 25 disparos frente a 13 de Suecia, además de dos balones al palo. Solo las intervenciones del arquero sueco y la falta de precisión evitaron que la diferencia fuera mayor.

De hecho, si la ventaja al descanso fue de apenas un gol, gracias a la anotación de Kylian Mbappé, fue porque el VAR anuló una acción de peligro y el guardameta sueco evitó otros tantos. La presión constante de Francia generó nerviosismo en la defensa nórdica, que mostró desorden en varios pasajes del segundo tiempo, cuando el conjunto francés amplió la ventaja.

La victoria de Francia en los dieciseisavos de final, disputados en Nueva York, también sirvió para afianzar el funcionamiento del equipo de cara a las fases decisivas y para que Mbappé siguiera aumentando sus registros en la disputa por los récords que comparte con Lionel Messi.

Francia, Mbappé, mundial, selección de Francia Foto: FIFA

Tras marcar el 1-0 al minuto 45, Mbappé ya había recortado distancias, pero todo se consolidó con el doblete que consiguió en la segunda parte. Con esas anotaciones igualó al astro argentino en la tabla de goleadores de esta edición, con seis tantos cada uno, y quedó a solo uno del récord histórico de goles en la Copa del Mundo, que lidera Lionel Messi con 19, mientras el francés suma 18.

Paraguay ante un Mbappé con hambre de gol

Este será el rival de Paraguay en los octavos de final: una Francia que figura entre las principales favoritas al título, con una ofensiva repleta de figuras y un Kylian Mbappé decidido a seguir haciendo historia y mantenerse en la disputa con Lionel Messi por los récords del Mundial.

En el papel, el reto luce aún mayor que el que representó enfrentar a Alemania, una selección histórica que no atraviesa su mejor momento y a la que Paraguay eliminó en la definición por penaltis.

Jugadores paraguayos reaccionan a la victoria contra Alemania en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Mark Stockwell

Francia y Paraguay se enfrentarán por los octavos de final del Mundial de 2026 el próximo sábado 4 de julio, a partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El encuentro será transmitido en exclusiva para Latinoamérica por DSports, a través de DGO.