Brasil vs. Noruega: cuándo es, a qué hora y dónde ver la llave de octavos en el Mundial 2026

Noruega eliminó a Costa de Marfil y ahora se enfrentará a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. Erling Haaland fue el héroe de los vikingos con un gol agónico a los 86 minutos, tanto que les evitó el desgaste de irse a la prórroga.

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¿Cuándo juega Brasil vs. Noruega en el Mundial 2026?

La llave de octavos de Brasil vs. Noruega quedó programada para el próximo domingo 5 de julio, a las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

La transmisión oficial está garantizada por parte de DirecTV Sports, canal que cuenta con los derechos televisivos de los 104 partidos.

La verdeamarela parte como favorita por su historia en los mundiales y la racha invicta en esta edición; sin embargo, Noruega amenaza con la presencia de Erling Haaland y Martin Ødegaard como principales referentes.

Este será uno de los duelos más interesantes de la próxima fase, aunque todavía falta por armar el resto de los enfrentamientos cuando queden solo 16 selecciones sobrevivientes.

Erling Haaland celebrando su gol agónico frente a Costa de Marfil en dieciseisavos de final. Foto: AP Photo/Tony Gutierrez

Brasil 2-1 Japón

Brasil tuvo algo en común con Noruega: también necesitó de un gol agónico para avanzar a octavos de final en el Mundial 2026.

Japón opuso resistencia, pero los tantos de Casemiro y Gabriel Martinelli decantaron la balanza a favor de los pentacampeones del mundo.

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“El equipo no perdió la paciencia. Ya estaban jugando bien en la primera mitad. En la segunda, presionaron más con centros. Tenemos muchos recursos en el campo y en el banquillo. Japón no es un equipo fácil; están bien organizados y son muy intensos”, declaró Carlo Ancelotti, técnico de Brasil.

Los hinchas de la verdeamarela alcanzaron a pensar lo peor, pero sus jugadores respondieron a la altura de las circunstancias para sentenciar el tiquete a la siguiente fase y mantener su racha positiva en el Mundial 2026.

Noruega 2-1 Costa de Marfil

Noruega empezó ganando el partido contra Costa de Marfil gracias a un golazo de Antonio Nusa, pero en el segundo tiempo sufrieron el empate a manos de Amad Diallo.

Cuando todo parecía encaminado hacia la prórroga, Erling Haaland apareció en la posición del goleador y la mandó a guardar dentro del área chica.

Noruega celebró una victoria histórica que los acomoda en octavos de final. La obligación ahora es enfrentar a Brasil e intentar dar otro batacazo, como pasó con Paraguay ante Alemania o Marruecos frente a Países Bajos.

Haaland, de paso, se metió en la discusión por la tabla de goleadores. El artillero del Manchester City llegó a cinco goles en este Mundial 2026 y quedó a solo uno de empatar a Lionel Messi en la cima de la clasificación.