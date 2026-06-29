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Países clasificados y eliminados en 16avos del Mundial 2026, tras los partidos del 29 de junio

Ya hay cuatro clasificados y cuatro eliminados en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Redacción Deportes
29 de junio de 2026 a las 11:08 p. m.
Aumenta la lista de países clasificados y eliminados en los dieciseisavos del Mundial 2026.
Aumenta la lista de países clasificados y eliminados en los dieciseisavos del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Los dieciseisavos del Mundial 2026 avanzan. Este lunes, 29 de junio, se disputaron tres partidos de la ronda en mención, por lo que ya son varios países clasificados y eliminados de cara a los octavos de final.

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Estos son los resultados que dejaron los partidos de este lunes, 29 de junio:

  • Brasil 2 - 1 Japón en Houston
  • Paraguay 1 (4) - (3) 1 Alemania en Boston
  • Países Bajos 1 (2) - (3) 1 Marruecos en Monterrey

Lista de países clasificados a octavos del Mundial 2026, tras los partidos del 29 de junio

  1. Canadá
  2. Brasil
  3. Paraguay
  4. Marruecos
Aunque con algo de dudas, Brasil venció con un agónico gol a Japón y se metió en octavos del Mundial 2026.
Aunque con algo de dudas, Brasil venció con un agónico gol a Japón y se metió en octavos del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Ashley Landis

Lista de países eliminados en dieciseisavos del Mundial 2026, tras los partidos del 29 de junio

  1. Sudáfrica
  2. Japón
  3. Alemania
  4. Países Bajos
Alemania, la gran sorpresa de los dieciseisavos de final por su eliminación ante Paraguay.
Alemania, la gran sorpresa de los dieciseisavos de final por su eliminación ante Paraguay. Foto: AP Photo/Martin Meissner

Programación de los partidos que faltan en dieciseisavos del Mundial 2026

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil vs. Noruega — AT&T Stadium (Dallas) | 12:00 p.m.
  • Francia vs. Suecia — MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey) | 4:00 p.m.
  • México vs. Ecuador — Estadio Azteca (Ciudad de México) | 8:00 p.m.

Miércoles 1 de julio

  • Inglaterra vs. República Democrática del Congo — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) | 11:00 a. m.
  • Bélgica vs. Senegal — Lumen Field (Seattle) | 3:00 p. m.
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Levi’s Stadium (San Francisco) | 7:00 p. m.

Jueves 2 de julio

  • España vs. Austria — SoFi Stadium (Los Ángeles) | 2:00 p. m.
  • Portugal vs. Croacia — BMO Field (Toronto) | 6:00 p. m.
  • Suiza vs. Argelia — BC Place (Vancouver) | 10:00 p. m.

Viernes 3 de julio

  • Australia vs. Egipto — AT&T Stadium (Dallas) | 1:00 p. m.
  • Argentina vs. Cabo Verde — Hard Rock Stadium (Miami) | 5:00 p. m.
  • Colombia vs. Ghana — Arrowhead Stadium (Kansas City) | 8:30 p. m.

Cruces confirmados en octavos de final del Mundial 2026

Ya hay un cruce de octavos de final confirmado en el Mundial 2026:

  • Canadá vs. Marruecos