Los dieciseisavos del Mundial 2026 avanzan. Este lunes, 29 de junio, se disputaron tres partidos de la ronda en mención, por lo que ya son varios países clasificados y eliminados de cara a los octavos de final.
🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Brasil tendrá rival de peso en octavos de final del Mundial 2026: expectativa total
Estos son los resultados que dejaron los partidos de este lunes, 29 de junio:
- Brasil 2 - 1 Japón en Houston
- Paraguay 1 (4) - (3) 1 Alemania en Boston
- Países Bajos 1 (2) - (3) 1 Marruecos en Monterrey
Lista de países clasificados a octavos del Mundial 2026, tras los partidos del 29 de junio
- Canadá
- Brasil
- Paraguay
- Marruecos
Aunque con algo de dudas, Brasil venció con un agónico gol a Japón y se metió en octavos del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Ashley Landis
Lista de países eliminados en dieciseisavos del Mundial 2026, tras los partidos del 29 de junio
- Sudáfrica
- Japón
- Alemania
- Países Bajos
Alemania, la gran sorpresa de los dieciseisavos de final por su eliminación ante Paraguay. Foto: AP Photo/Martin Meissner
Programación de los partidos que faltan en dieciseisavos del Mundial 2026
Martes 30 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega — AT&T Stadium (Dallas) | 12:00 p.m.
- Francia vs. Suecia — MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey) | 4:00 p.m.
- México vs. Ecuador — Estadio Azteca (Ciudad de México) | 8:00 p.m.
Miércoles 1 de julio
- Inglaterra vs. República Democrática del Congo — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) | 11:00 a. m.
- Bélgica vs. Senegal — Lumen Field (Seattle) | 3:00 p. m.
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Levi’s Stadium (San Francisco) | 7:00 p. m.
Jueves 2 de julio
- España vs. Austria — SoFi Stadium (Los Ángeles) | 2:00 p. m.
- Portugal vs. Croacia — BMO Field (Toronto) | 6:00 p. m.
- Suiza vs. Argelia — BC Place (Vancouver) | 10:00 p. m.
Viernes 3 de julio
- Australia vs. Egipto — AT&T Stadium (Dallas) | 1:00 p. m.
- Argentina vs. Cabo Verde — Hard Rock Stadium (Miami) | 5:00 p. m.
- Colombia vs. Ghana — Arrowhead Stadium (Kansas City) | 8:30 p. m.
Cruces confirmados en octavos de final del Mundial 2026
Ya hay un cruce de octavos de final confirmado en el Mundial 2026:
- Canadá vs. Marruecos