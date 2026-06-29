Los dieciseisavos del Mundial 2026 avanzan. Este lunes, 29 de junio, se disputaron tres partidos de la ronda en mención, por lo que ya son varios países clasificados y eliminados de cara a los octavos de final.

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Brasil tendrá rival de peso en octavos de final del Mundial 2026: expectativa total

Estos son los resultados que dejaron los partidos de este lunes, 29 de junio:

Brasil 2 - 1 Japón en Houston

Paraguay 1 (4) - (3) 1 Alemania en Boston

Países Bajos 1 (2) - (3) 1 Marruecos en Monterrey

Lista de países clasificados a octavos del Mundial 2026, tras los partidos del 29 de junio

Canadá Brasil Paraguay Marruecos

Aunque con algo de dudas, Brasil venció con un agónico gol a Japón y se metió en octavos del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Ashley Landis

Lista de países eliminados en dieciseisavos del Mundial 2026, tras los partidos del 29 de junio

Sudáfrica Japón Alemania Países Bajos

Alemania, la gran sorpresa de los dieciseisavos de final por su eliminación ante Paraguay. Foto: AP Photo/Martin Meissner

Programación de los partidos que faltan en dieciseisavos del Mundial 2026

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega — AT&T Stadium (Dallas) | 12:00 p.m.

Francia vs. Suecia — MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey) | 4:00 p.m.

México vs. Ecuador — Estadio Azteca (Ciudad de México) | 8:00 p.m.

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) | 11:00 a. m.

Bélgica vs. Senegal — Lumen Field (Seattle) | 3:00 p. m.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Levi’s Stadium (San Francisco) | 7:00 p. m.

Jueves 2 de julio

España vs. Austria — SoFi Stadium (Los Ángeles) | 2:00 p. m.

Portugal vs. Croacia — BMO Field (Toronto) | 6:00 p. m.

Suiza vs. Argelia — BC Place (Vancouver) | 10:00 p. m.

Viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto — AT&T Stadium (Dallas) | 1:00 p. m.

Argentina vs. Cabo Verde — Hard Rock Stadium (Miami) | 5:00 p. m.

Colombia vs. Ghana — Arrowhead Stadium (Kansas City) | 8:30 p. m.

Cruces confirmados en octavos de final del Mundial 2026

Ya hay un cruce de octavos de final confirmado en el Mundial 2026:

Canadá vs. Marruecos