Brasil tendrá rival de peso en octavos de final del Mundial 2026: expectativa total

Con mística y agonía, Brasil le ganó 2-1 a Japón, este lunes 29 de junio, y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. A pesar de las dificultades, la Canarinha se impuso a los nipones en el partido de dieciseisavos de final, disputado en Houston.

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Así las cosas, Brasil ya se enfoca en el rival que tendrá en octavos de final. La expectativa es total, pues, aunque no está definido, sí saldrá de dos selecciones que dieron pelea en la fase de grupos de la cita orbital.

Brasil se enfrentará a Noruega o a Costa de Marfil

Este martes, 30 de junio, Costa de Marfil y Noruega jugarán por la ronda de dieciseisavos de final. El partido arrancará a las 12:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio de Dallas.

Quien gane, entre Noruega y Costa de Marfil, será el rival de Brasil en la ronda de octavos de final del Mundial 2026. Por tanto, a los pentacampeones del mundo les espera un vibrante compromiso en la fase de los 16 mejores.

O la Noruega de Haaland o la Costa de Marfil de Yan Diomandé: los posibles rivales de Brasil en octavos del Mundial 2026. Foto: AP

Por un lado, Brasil podría enfrentarse a la Noruega de Erling Haaland y compañía. El atacante del Manchester City ha brillado como uno de los goleadores del torneo y sueña con seguir guiando a los suyos por la gloria en la competencia.

A su vez, Costa de Marfil no pinta como un equipo fácil de vencer. Terminó segunda en el grupo de Alemania y Ecuador (E), y tiene a una de las joyas que ha deslumbrado en esta cita orbital: Yan Diomandé.

La expectativa está puesta y se espera que el juego sea uno de los más atractivos de la ronda de dieciseisavos de final de este Mundial.

Datos generales que dejó el Brasil vs. Japón

Marcador final : Brasil 2 - 1 Japón

: Brasil 2 - 1 Japón Fecha : 29 de junio de 2026 - dieciseisavos del Mundial

: 29 de junio de 2026 - dieciseisavos del Mundial Goles de Brasil : Casemiro (56′), Gabriel Martinelli (90+6′)

: Casemiro (56′), Gabriel Martinelli (90+6′) Gol de Japón : Kaishū Sano (29′)

: Kaishū Sano (29′) Estadio : Houston

: Houston Alineaciones:

Brasil: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas - Bruno Guimarães (Danilo, 90+8), Casemiro (Fabinho, 90+3), Lucas Paquetá (Endrick, 46) - Rayan, Matheus Cunha (Gabriel Martinelli, 66), Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki - Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito - Ritsu Doan (Yukinari Sugawara, 66), Kaishu Sano, Daichi Kamada (Ao Tanaka, 78), Keito Nakamura (Junnosuke Suzuki, 66) - Junya Ito (Shuto Machino, 78), Ayase Ueda - Daizen Maeda (Koki Ogawa, 90+7). DT: Hajime Moriyasu.

*Con información de AFP