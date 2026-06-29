Cody Gakpo conmovió al mundo: el gol que le anotó a Marruecos, tras perder a su hijo

Horas después del fallecimiento de su hijo, Cody Gakpo le dio una lección al mundo entero. Este lunes, 29 de junio, el atacante de 27 años anotó en el partido de su selección, Países Bajos, contra el equipo de Marruecos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Y es que tanto Gakpo como su esposa, Noa van der Bij, confirmaron que perdieron a su hijo, a quien iban a llamar Elijah Raphael Gakpo. Noa se encontraba en estado de gestación, pero no llegó a término.

Corrían los 71′ de partido, cuando Gakpo encajó el gol que parcialmente le daba la clasificación a su selección, Países Bajos, en un partido contra Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

UN GOL MÁS QUE ESPECIAL



Cody Gapko abrió el marcador para Países Bajos ante Marruecos, luego de perder de forma prematura a su hijo por nacer.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AMASmVI8sq — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

La primera reacción de Gakpo fue llorar, ante un abrazo de sus compañeros que parecía interminable. El jugador del Liverpool se volvió rápidamente tendencia en redes sociales, y los comentarios de apoyo hacia él no faltaron.

Más allá de la eliminación de su selección, el gol de Gakpo se meterá en la historia como uno de los más emotivos en los mundiales hasta ahora.

Después de la anotación de Cody, Marruecos empató gracias a un tanto de Issa Diop (90+1′), que hizo emocionar a todo el estadio. Ese 1-1 en el marcador obligó a que los seleccionados se fueran a tiempos extra.

LO EMPATÓ MARRUECOS EN EL FINAL



Gran frentazo de Issa Diop para poner el 1-1 ante Países Bajos a los 90 minutos #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hBWJ5Y8Iyf — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Los dos tiempos de 15′ mostraron una cara que no se había visto antes en el partido. A lo largo de los 90′ reglamentarios, ambos conjuntos protagonizaron un duelo físico, con ocasiones constantes y dos zagas defensivas que hacían de todo por evitar la catástrofe. Sin embargo, en los extras, el aliento empezó a faltar.

Ya no se vio un juego tan movido y dinámico, sino uno en el que ambos conjuntos estaban resistiendo y aprovechando los espacios que dejaba el otro para ocasionar peligro de cara al pórtico contrario.

A los 113′, Gakpo salió sustituido.

Se tuvieron que ir a los tiros desde el punto penal y, en una dramática tanda, Marruecos se impuso por 3-2 para avanzar a octavos de final.

EL LAMENTO DE PAÍSES BAJOS



El llanto de los jugadores neerlandeses luego de la eliminación mundialista ante Marruecos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/F5jD7ccQUd — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

En la ronda de 16 mejores, el cuadro africano se verá con Canadá.