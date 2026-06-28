Cody Gakpo toma trascendental decisión con Países Bajos en el Mundial tras la pérdida de su hijo

La Copa Mundial de Fútbol 2026 es uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, que se destaca principalmente por su atracción y emoción a miles de fanáticos.

Con esto salió Virgil Van Dijk cuando le preguntaron por Luis Díaz en pleno Mundial 2026

Personas de todo el mundo cruzan culturas y comparten momentos gracias al espacio que brinda esta competencia.

Asimismo, las historias de los jugadores se convierten en tendencias virales, ya que capturan la atención masiva y transforman el deporte en un relato humano.

No obstante, si bien la mayoría de estas historias traen un final feliz, otras presentan lo contrario. Este es el caso del jugador de Países Bajos, Cody Gakpo, quien en los últimos días anunció una noticia que impactó a varias personas.

A través de sus redes sociales, el extremo de 27 años, junto con su pareja, la modelo Noa Van der Bij, anunciaron el fallecimiento de su hijo no nacido de 5 meses de embarazo.

Cody Gakpo anunció junto a su pareja el fallecimiento de su hijo Foto: Imagen extraída de la cuenta de @codymathesgakpo

“Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Pedimos amablemente que se respete nuestra privacidad y espacio. Gracias por su comprensión”, compartió Gakpo en sus redes sociales.

La decisión de Gakpo tras el fallecimiento de su hijo

Luego de que la pareja anunciara la triste noticia, miles de personas salieron en apoyo a Gakpo; una de ellas fue la misma selección neerlandesa, quienes afirmaron que estarán acompañando al jugador tras lo ocurrido.

Aun así, cientos de personas se preguntaron si el jugador del Liverpool estaría mentalmente en condiciones para seguir participando en el torneo e incluso si iba a pedir un tiempo para salirse de la concentración.

Uno de los casos más recientes que ocurrió en el transcurso del evento fue el del director técnico de Francia, Didier Deschamps, quien no estuvo en el encuentro entre su equipo y Noruega en la fecha 3 de la fase de grupos.

La razón de su ausencia se debía al fallecimiento de su madre. Por ello, la Federación Francesa de Fútbol emitió un comunicado mencionando que Deschamps regresaría a Francia para poder asistir al funeral.

En el caso de Cody Gakpo, la Real Federación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) informó sobre la decisión de su jugador ante el anuncio del fallecimiento de su hijo.

“Estamos con Cody y su familia”, decía un comunicado. “Es una situación privada muy triste. Por supuesto, estábamos al tanto de esto y le apoyamos en todo lo que podemos. Cody ha decidido, tras hablar con su novia, quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y no haremos más comentarios”.