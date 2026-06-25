Clasificados y eliminado del grupo F del Mundial 2026: tabla de posiciones final

El grupo F del Mundial 2026 llegó a su fin tras disputarse la tercera fecha de la fase de grupos. La favorita, Países Bajos solo cedió dos puntos y terminó con siete unidades de nueve posibles, lo que le permitió quedarse con el primer lugar de esta zona de competencia y avanzar a los dieciseisavos de final.

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En su última presentación, Países Bajos derrotó 3-1 a una débil Túnez en Kansas City, selección a la que ni siquiera le funcionó el cambio de técnico sobre la marcha y que terminó en el último lugar del grupo. Hervé Renard se hizo cargo tras un pésimo debut, pero el bajo nivel continuó y ahora solo queda pensar en un nuevo proceso deportivo.

En el otro partido del grupo, disputado de manera simultánea en Dallas, la selección Suecia empató con Japón 1-1 con un golazo de Anthony Elanga, resultado que dejó a los japoneses en el segundo puesto y a la espera de conocer a su rival en la siguiente fase.

Países Bajos ya tiene rival para los 16avos. del Mundial 2026

En un duelo arbitrado por la mexicana Katia Itzel García, Países Bajos mostró toda su autoridad ante Túnez en Kansas City y aseguró el primer lugar del grupo F del Mundial 2026 sin contratiempos, omitiendo el debut ante Japón, que fue un 2-2.

Con este liderato, la escuadra dirigida por Ronald Koeman se enfrentará a Marruecos en los dieciseisavos de final, en un duelo que promete ser intenso y que se disputará el 29 de junio en Monterrey, México. De esta manera, evitó un cruce prematuro con la favorita Brasil.

Países Bajos dominó el grupo F Foto: ANP via Getty Images

Este partido también dejó un hecho histórico. La mexicana Katia Itzel García se convirtió en la primera árbitra latinoamericana en dirigir un partido de un Mundial masculino de mayores. Además, es la segunda árbitra principal en el Mundial de Norteamérica 2026, después de la estadounidense Tori Penso.

Brasil vs. Japón, como en ‘Super Campeones’

Por otra parte, tras el empate con Suecia, Japón avanzó como segundo del grupo F y se enfrentará al primero del grupo C, Brasil, una selección que siempre fue presentada como el gran referente en la saga de dibujos animados Supercampeones.

Daichi Kamada, de Japón, celebra un gol vs. Túnez en el Mundial 2026 Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Este partido por dieciseisavos de final se jugará en Houston, Texas, también el 29 de junio. La apertura ante Suecia llegó tras una notable triangulación, asistencia de Deichi Kamada y definición cruzada de Daiezen Maeda ante la salida del portero sueco, Jacob Widell Zetterström.

El volante Anthony Elanga, del Newcastle United, empató con un espectacular remate cruzado de zurda a media altura, que se le coló en el segundo palo al meta Zion Suzuki, imposible para reaccionar.

El empate ante Japón le dio a Suecia la clasificación a los dieciseisavos de final como una de las mejores terceras selecciones.