Viceministro de la Cancillería se niega a ver el Mundial 2026 y arremete contra la Fifa: “El más fascista de la historia”

Durante el desarrollo de la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la Fifa 2026, un miembro del Gobierno nacional de Colombia hizo públicas sus razones políticas para no seguir los compromisos del torneo.

La selección que acabó tercera del grupo F y clasifica a 16avos de final: empata con Ecuador

El viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, comunicó su decisión institucional de abstenerse de presenciar los partidos del campeonato global y las actuaciones del equipo nacional. Las declaraciones fueron emitidas durante un espacio informativo de televisión regional.

Gustavo Petro se refirió a su posición en la Guerra en Medio Oriente: “Por eso Colombia no tomó partido”

Argumentos geopolíticos frente a la Fifa y la indumentaria oficial

El funcionario gubernamental fundamentó su postura en la actuación de los organismos deportivos internacionales y la relación de los patrocinadores con los conflictos en el Medio Oriente.

Mauricio Jaramillo Jassir, vicecanciller. Foto: Cancillería

Durante su intervención, el viceministro cuestionó la idoneidad ética de realizar la competencia de fútbol en el contexto geopolítico actual. Sus afirmaciones generaron diversas interpretaciones entre la opinión pública debido a su rol dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Jaramillo Jassir manifestó en TreceCanal: “No, jamás ver ese mundial. No hay que patrocinar. La Fifa es una mafia. La camiseta de la Selección Colombia la hace una empresa que participa directamente de la situación en Gaza”.

“No ver un solo partido de ese mundial. Que se pongan a jugar fútbol mientras continúan los hechos en Gaza. No veré ni un segundo de este; no volveré a ver fútbol ligado a la Fifa en mi vida”, concluyó Jaramillo.

Postura frente al fútbol local y el América de Cali

Tras sus declaraciones sobre el entorno del balompié internacional, el viceministro fue interrogado sobre si mantendría el seguimiento a los partidos del torneo colombiano, considerando su afinidad por el club América de Cali.

Jaramillo diferenció la estructura de los clubes locales respecto a las dinámicas corporativas y logísticas de los seleccionados de la federación nacional. El funcionario reafirmó su vínculo con la escuadra del departamento del Valle del Cauca.

El viceministro precisó sobre su afición deportiva con “el América es diferente. No soy hincha de la Selección Colombia porque considero que la Selección ya tomó partido. No quiero parecer antipatriótico. El América es distinto; a ellos sí los sigo. Eso es muy difícil de cambiar”.

Las declaraciones del alto funcionario de la Cancillería abrieron un debate sobre los límites de las opiniones personales de los miembros del gabinete ejecutivo en el ejercicio de sus funciones diplomáticas.