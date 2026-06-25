Oficial: Partidos de 16avos de final del Mundial 2026 tras definir el Grupo F; equipos, fecha y hora

Se conocieron dos partidos más confirmados para los 16avos de final del Mundial 2026. Tras definirse el Grupo F, el cuadro quedó llenó con dos nuevos integrantes en la siguiente fase de la Copa del Mundo. Brasil y Marruecos ya conocieron ciudad y equipo al que tendrán en frente.

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En su última presentación en el Grupo F, Países Bajos derrotó 3-1 a una débil Túnez en Kansas City, selección a la que no le funcionó el cambio de técnico sobre la marcha y terminó en el último lugar del grupo.

En el otro partido del grupo, disputado de manera simultánea en Dallas, Suecia alcanzó a meterse como mejor tercera y empató con Japón 1-1 con un golazo de Anthony Elanga, resultado que dejó a los japoneses en el segundo puesto y con rival definido para los 16avos del Mundial.

Países Bajos vs. Marruecos

En un duelo arbitrado por la mexicana Katia Itzel García, Países Bajos mostró toda su autoridad ante Túnez en Kansas City y aseguró el primer lugar del grupo F del Mundial 2026 sin contratiempos, omitiendo el debut ante Japón, que fue un 2-2.

De esta manera, el primero del Grupo F quedó instalado con el segundo del C, que fue Marruecos, que cerró su presentación en esta primera fase sin derrotas y con victorias 4-2 a la Selección Haití, luego por la mínima se impuso ante Escocia y empató 1-1 con Brasil en el debut.

Jugadores de Marruecos celebran el gol de Saibari ante Escocia. Foto: Getty Images

Por su parte, la escuadra dirigida por Ronald Koeman empató con Japón en su primera salida, goleó 5-1 a Suecia en la segunda fecha y cerró con este 3-1 a Túnez.

Este juego, que tiene pinta de partidazo contra Marruecos en los dieciseisavos de final, en un duelo que promete ser intenso, se disputará el 29 de junio en Monterrey (8:00 p.m.), México.

Brasil vs. Japón

Por otra parte, tras el empate con Suecia, Japón avanzó como segundo del grupo F y se enfrentará al primero del grupo C, que es la Brasil de Neymar, Carlo Ancelotti y Vinicius, una selección que siempre fue presentada como el gran referente en la saga de dibujos animados Supercampeones.

Vinicius Junior hizo doblete para Brasil. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

Este partido por dieciseisavos de final se jugará en Houston, Texas, también el 29 de junio (12:00 pm.). La apertura ante Suecia llegó tras notable triangulación, asistencia de Deichi Kamada y definición cruzada de Daiezen Maeda ante la salida del portero Jacob Widell Zetterström.

El volante Anthony Elanga, del Newcastle United, empató con un espectacular remate cruzado de zurda a media altura, para dejar el empate y el tercer lugar para los suecos. Brasil se presenta en 16avos luego de empatar ante Marruecos y vencer con 3-0 a Haití y Escocia, respectivamente.

Estos cruces se suman al de Canadá vs. Sudáfrica, que se decidió en el primer día de la tercera fecha.