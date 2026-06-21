El seleccionado de Japón se impuso 4-0 el sábado sobre Túnez, que con dos derrotas consecutivas quedó eliminado del torneo al igual que Turquía y Haití.

La holgada victoria de los samuráis azules estuvo marcada por un espectacular doblete del atacante Ayase Ueda, primero con un puntapié desde el borde del área (31′) y luego de cabeza (83′). Los otros dos tantos fueron cortesía de Daichi Kamada (4′) y de Junya Ito (69′).

Tras este partido, el número 1.000 en la historia de la Copa del Mundo, Japón empata con Países Bajos en el liderazgo del Grupo F, ambos con cuatro puntos e igual diferencia de goles.

Japón impuso condiciones desde el arranque. Corría el minuto 4 cuando una eficaz ofensiva colectiva permitió que Keito Nakamura, desde el flanco izquierdo del área tunecina, sirviera el balón a Daichi Kamada, justo frente al arco.

Atravesando una maraña de defensores africanos, Kamada lo coló al fondo de la red.

Mientras Túnez intentaba sin éxito reorganizarse, una asistencia de Itakura desde mitad de cancha fue recibida por el peligroso Ueda. Desde el borde derecho del área, el atacante del club neerlandés Feyenord cruzó un disparo inalcanzable para el guardameta Dahmen.

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El tercero, que bien pudo ser la coronación de la faena, llegó gracias a un pase de Ueda que Junya Ito resolvió con maestría de crack, dejando estáticos a dos defensores y definiendo solo frente al castigado arquero tunecino.

El cierre fue con el remate de cabeza de Ueda, que dibujó una comba que le pasó por encima a la defensa y se metió sin obstaculos a la portería.

Daichi Kamada, de Japón, celebra un gol vs. Túnez en el Mundial 2026 Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Al cuadro tunecino, que había debutado con una humillante goleada de 5-1 ante Suecia, no le sirvió ni siquiera el cambio del entrenador francés Sabri Lamouchi por su paisano Hervé Renard.

Sin llegada al arco e incapaz de reaccionar ante el dinámico y ordenado once japonés, el cuadro africano dejó en evidencia las razones de su rápida eliminación.

Definición ajustada

Un grupo F que parecía iba a ser dominado ampliamente por Países Bajos, acabó siendo la zona más competitiva con tres selecciones peleando hasta la fecha final por la cima.

Que Japón le hubiese empatado en la primera jornada a los naranjas hizo que los europeos tuvieran que redoblar esfuerzos para sumar puntos ante Suecia. En dicho partido de miembros UEFA, el cuadro de Ronald Koeman fue consistente para ganar por amplio margen.

Virgil van Dijk, capitán de la Selección de Países Bajos, en este Mundial 2026. Foto: NurPhoto via AFP

Ante Túnez, en la fecha final, Países Bajos no debería tener inconvenientes al ser una contrincante que ya está eliminada del certamen.

Caso contrario es lo que pasará con Japón vs. Suecia. Al ser de un punto nada más la diferencia entre ambos, los dos lucharán por tres unidades que los acomodarían en alguno de los dos lugares que pasan los dieciseisavos de final.

Virgil van Dijk, de Países Bajos y Takefusa Kubo, de Japón. Ambas selecciones se juegan el primer lugar del grupo F. Foto: Getty Images vía FIFA

Países Bajos apuntará a golear a Túnez en la fecha 3 con el resultado más amplio posible, en busca de romper la paridad que tiene con Japón en la diferencia de gol donde ambos suman +4.

*Con información de AFP.