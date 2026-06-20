Se confirman los dos primeros eliminados del Mundial 2026: sin puntos, ya avanzan en el plan retorno

Apenas comenzando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y ya se conocen los dos primeros eliminados. Por un lado, se encuentra Haití, que no pudo dar sorpresas y ya se despide de la Copa del Mundo. Por otro lado, la selección de Turquía firma el primer fracaso absoluto en México, Estados Unidos y Canadá.

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Haití siente una decepción enorme por quedar eliminado del Mundial 2026 cuando más soñaba con un golpe histórico tras dar el batacazo en las eliminatorias de la Concacaf. Según su técnico, Sébastien Migné, el equipo haitiano demostró que mereció participar en la máxima cita del fútbol, pese a perder 3-0 ante Brasil en Filadelfia.

Con la derrota, que se suma al revés 1-0 ante Escocia en el debut, la selección de Haití se convirtió en la primera eliminada de la Copa del Mundo. Cerrará su primera participación en 52 años en un Mundial, desde Alemania 1974, el miércoles contra Marruecos en Atlanta, y de ahí emprenderá el camino de regreso a Puerto Príncipe.

La selección nacional de Haití posa para una foto antes del inicio de un partido amistoso internacional de fútbol entre Haití y Perú en el Estadio Nu de Miami, Florida, el 5 de junio de 2026. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP) Foto: AFP

A pesar de que el equipo caribeño tiene este juego pendiente ante Marruecos y podría sumar tres puntos, Haití ya no puede escalar al tercer puesto del Grupo C, debido al criterio de desempate que se aplicó para esta edición del torneo de la Fifa.

Por ejemplo, si Haití vence a Marruecos y Escocia pierde con Brasil, los haitianos y la escuadra del Reino Unido quedarían empatados con tres puntos. Pese a ello, el equipo de la Concacaf quedaría en el cuarto lugar por el enfrentamiento directo de la primera fecha, cuando los escoceses ganaron 1-0.

Turquía firma un fracaso en el Mundial 2026

Los turcos llegaron a esta Copa del Mundo con la intención de dar el golpe en un grupo que, para muchos, estaba encaminado a ser primero incluso sin mayor dificultad, pero las cosas han salido realmente mal.

Jugador de Turquía se lamenta tras la prematura eliminación en el Mundial. Foto: ISI Photos via Getty Images

Comenzando por el insípido debut ante Australia, que les dejó con una derrota por 2-0 en Vancouver, Canadá. La victoria australiana estaba en planes de muy pocos y fue un batacazo apenas comenzando actividades en suelo norteamericano.

A eso se suma la incapacidad de al menos empatar con Paraguay y hacer más reñida la definición. Los paraguayos se fueron adelante en el marcador sobre los 64 segundos de comenzar el juego; Miguel Almirón fue expulsado finalizando la primera parte y nunca encontraron el camino del 1-1 que les daría sobrevivencia.

Más allá de que Turquía gane en la última salida ante Estados Unidos, el segundo lugar y el tercero se definirán entre Paraguay y Australia, pues con ambos rivales pierde automáticamente en caso de empate por el enfrentamiento directo.

Es un papelón absoluto que seguramente tendrá consecuencias. Ya van pensando en el retorno a Estambul tras la presentación ante los estadounidenses en Los Ángeles.