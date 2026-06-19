Lesión de Raphinha: prensa brasileña da primer reporte y sería un dolor de cabeza para Ancelotti

Brasil celebra la contundente victoria por 3-0 sobe Haití, este viernes 19 de junio, por la segunda fecha del grupo C en el Mundial 2026. Sin embargo, una de sus figuras, el atacante Raphinha, salió lesionado y el panorama no parece ser del todo bueno.

Grave problema para Raphinha contra Haití en el Mundial 2026: alarmas encendidas en Brasil

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Fue sobre los 40′ del primer tiempo. Brasil ganaba 2-0 y las imágenes de la transmisión oficial del evento mostraron a Raphinha en el suelo, con molestias, y siendo sustituido por Rayan. Incluso, las caras largas fueron protagonistas, aunque el jugador del FC Barcelona se retiró caminando.

PROBLEMAS PARA ANCELOTTI: RAPHINHA SALIÓ CON MOLESTIAS



El atacante de la Canarinha se retiró con cara de preocupación y fue sustituido al 40' por Rayan.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uIOOqOGc2M — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Prensa en Brasil da un primer reporte

“Raphinha se someterá a pruebas este sábado (20), después de haber sido sustituido en la primera mitad de la victoria de la Selección Brasileña por 3-0sobre Haití en la Copa del Mundo”, reveló ESPN Brasil.

Y añade: “El jugador del Barcelona sintió un problema muscular en el muslo derecho, lo cual es preocupante, principalmente porque es la misma zona donde ya ha tenido problemas antes esta temporada”.

Esto es, automáticamente, un dolor de cabeza para el técnico de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, que además de la lesión de Neymar, ahora tendría que resolver la molestia física de otra figura de su seleccionado.

Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil. Foto: Getty Images

Si bien Brasil está muy cerca de la clasificación a los dieciseisavos de final, con cuatro puntos en su grupo, al igual de Marruecos, aún le queda un duelo clave contra Escocia, el próximo 24 de junio en Miami.

“‘El delantero Raphinha sintió dolor en el isquiotibial derecho durante la primera mitad del partido contra Haití. El jugador ya inició tratamiento y será reevaluado. Les informaremos cuando tengamos más información’, anunció la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) a través de su oficina de prensa”, reveló el mismo medio referenciado.

Se esperan más detalles sobre la lesión de Raphinha con el pasar de las horas. Sus propios compañeros desearon que no fuera a ser nada grave.