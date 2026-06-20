Revelan lo peor para Raphinha, de Brasil, en el Mundial 2026: parte médico y tiempo de baja

El atacante Raphinha, una de las principales cartas ofensivas de Brasil en el Mundial, será sometido a un “tratamiento intensivo” tras sufrir una lesión muscular en el muslo derecho, informó este sábado la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La entidad no brindó detalles sobre el tiempo de incapacidad del extremo del FC Barcelona, quien dejó el campo del Lincoln Financial Field de Filadelfia el viernes en el minuto 40, cuando la Canarinha ya ganaba 2-0 ante Haití, con molestias en la pierna.

Pero el portal brasileño Globo Esporte asegura que estaría listo para reaparecer en octavos de final, que comienzan en dos semanas, en caso de que la Canarinha llegue a esa instancia. Con la victoria ante los haitianos, Brasil prácticamente clasificó a dieciseisavos.

“El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo bajo la supervisión del equipo médico de la selección brasileña, con el objetivo de recuperarse y volver a la actividad lo antes posible”, indicó la CBF en un comunicado.

Desde la salida de Raphinha ante Haití, al que los auriverdes acabaron goleando 3-0 y eliminando del Mundial, se prendieron las alarmas en los pentacampeones mundiales, ya que el futbolista de 29 años tuvo problemas en esa zona del cuerpo durante la temporada.

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El atacante es pieza clave en la ofensiva de Carlo Ancelotti, quien podría suplir su ausencia con Luiz Henrique, Endrick, Gabriel Martinelli o el juvenil Rayan.

“Es una lástima que haya salido lesionado. Creo que fue la misma lesión de la última vez (que lo marginó de los campos entre marzo y abril). Quedamos muy tristes, espero que no sea nada grave y que pueda seguir con nosotros”, dijo Vinícius Jr, el hombre más destacado de Brasil en Norteamérica, tras la victoria contra Haití.

“Está un poco abatido, esperamos que no sea nada grave, que sea lo menos grave posible, porque es un jugador muy importante”, afirmó por su parte Lucas Paquetá.

Brasil es líder de su grupo con cuatro puntos en el Mundial 2026. Foto: AFP

Brasil cerrará la fase de grupos enfrentando a Escocia el miércoles en Miami.

En ese partido, en el que debutaría el astro Neymar, baja desde hace un mes por una lesión muscular en la pantorrilla derecha, está en juego la punta del Grupo C y la clasificación de ambas selecciones.

Neymar a la vista

A Neymar se le ha esperado el tiempo necesario en Brasil para que cuando regrese, sea para aportar al combinado que busca su sexta corona en el Mundial 2026.

Después de dos juegos sin aparecer ni siquiera convocado, Carlo Ancelotti luego de la goleada ante Haití aseguró que, por primera vez, en el próximo juego ante Escocia podría llegar a sumar un par de minutos en campo.

El técnico de Brasil Carlo Ancelotti (derecha) conversa con Neymar (izquierda) al final del partido amistoso contra Panamá, el domingo 31 de mayo de 2026, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado) Foto: AP Photo/Bruna Prado

Al consultarle al italiano sobre el de Santos, este firmó: “Sí. Neymar se entrenará de forma individual mañana (sábado) y, el lunes, se incorporará al equipo y estará listo para el partido contra Escocia”.

Dicha noticia llega un día después de haber recibido criticas por parte del presidente, Lula da Silva, quien se burló de Neymar y tiró recado por la Copa Mundo que venía haciendo.

*Con información de AFP.