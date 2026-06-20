¿Se va del Mundial 2026? Juan Camilo Portilla se pronunció por fallecimiento de su abuelo

A la Selección Colombia le cayó una durísima noticia el pasado viernes, cuando se informó desde la Federación Colombiana de Fútbol que Juan Camilo Portilla, volante de la Tricolor, había conocido de la muerte de su abuelo.
Para el volante, dicha pérdida se daba a kilómetros de distancia, lo que hacía aún más doloroso el episodio para quien milita en Club Athletico Paranaense de Brasil.
En sus medios oficiales, la Federación dio a conocer la noticia y expresó sus condolencias.
𝗟𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗢́𝘀𝗰𝗮𝗿 𝗟𝘂𝗴𝗼 𝗥𝗶́𝗼𝘀, 𝗮𝗯𝘂𝗲𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗖𝗮𝗺𝗶𝗹𝗼 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗶𝗹𝗹𝗮— FCF (@FCF_Oficial) June 19, 2026
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“La FCF expresa su más sentido pésame por la partida de Óscar Lugo Ríos, abuelo del jugador de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Juan Camilo Portilla", publicaron en la página web.
“En estos momentos de profundo dolor, acompañamos a su familia, amigos y allegados, ofreciéndoles nuestro apoyo más sincero. Desde la FCF, extendemos un fuerte abrazo de solidaridad y cariño a todos quienes lo conocieron”, completaron, acompañando en su dolor a quien juega su primer Mundial.
Pronunciamiento de Portilla
Para Portilla, la dolorosa noticia lo hizo dedicar un mensaje a su abuelo a través de sus redes sociales personales. En Instagram subió un video de una entrevista que le hicieron a su familia mientras hablaban de él (Juan Camilo) y le dejó un mensaje.
“Cuídame y cuídanos a todos desde el cielo, mi viejo. Gratitud eterna con vos por ser parte de este sueño que estoy viviendo”, expresó dolido por el fallecimiento.
“Solo yo entendía, mi viejito resabiado. Te amo eternamente”, confesó de la relación que llevaban ambos.
Luego de eso sacó a relucir Juan Camilo una promesa que le hacía a su abuelo y que buscaría cumplir en medio de la Copa del Mundo en la que está compitiendo junto a la Selección Colombia.
“Juro hacerte sentir más orgulloso ahora que estás en el cielo”, completó diciendo el volante.
¿Se va del Mundial 2026?
No existe información sobre dicha posibilidad. Según se ha podido conocer desde Guadalajara, México, donde el equipo nacional tiene su base de entrenamiento en este Mundial, Portilla tanto el viernes como este sábado ha estado en los entrenamientos diarios.
Hay que precisar que el volante habría hecho trabajos diferenciados, más específicamente en el gimnasio de la Sede Deportiva de Atlas, donde se encuentra la Tricolor.
🕊️🇨🇴 Luto en la Selección Colombia— NotiCali (@NotiCaliOficial) June 19, 2026
El jugador Juan Camilo Portilla atraviesa un difícil momento tras el fallecimiento de su abuelo en plena disputa del Mundial. Desde el fútbol colombiano han enviado mensajes de apoyo y solidaridad para él y su familia. 🙏🖤 #FuerzaPortilla pic.twitter.com/Ow7TlxL26L
A su vez, estaría teniendo el acompañamiento psicológico de Marcelo Roffé, argentino, quien desde hace ya un buen tiempo se encuentra al frente de este rol al interior del equipo colombiano.
Si bien el querer acompañar a su familia en este momento triste podría hacer que Portilla salga, no parece estar previsto y se mantendrá entre los 26 convocados que disputan la cita orbital en Norteamérica.
Selección Colombia se alista para RD Congo
Una vez superado el reto de Uzbekistán, el equipo cafetero se puso manos a la obra para preparar la fecha 2 ante RD Congo.
Tras el retorno a Guadalajara, se han priorizado los trabajos de campo y el planteamiento del compromiso ante unos africanos que se han mostrado combativos, como ya lo hicieron vs. Portugal, al que le sacaron dos puntos en un empate 1-1.
Cabe recordar que Colombia jugará ante RD Congo el próximo martes, 23 de junio, desde las 9:00 p.m. (hora de Colombia).