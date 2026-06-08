Estrella de la Selección Colombia no le tiene miedo a Portugal: lanzó recado a Cristiano Ronaldo

La Selección Colombia ya se encuentra en suelo estadounidense para ultimar los detalles de lo que será el Mundial 2026, que representa la vuelta de la Tricolor a una Copa del Mundo.

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Los jugadores no tienen otras cosa en la cabeza y ya piensan en mostrar un gran nivel para dejar el nombre del país en lo más alto. Por lo menos así lo dejó en claro Juan Camilo Portilla, uno de los volantes que tendrá Néstor Lorenzo.

El futbolista habló con Gol Caracol de lo que será jugar su primer Mundial y no ocultó la felicidad y satisfacción por el apoyo que han tenido hasta el momento por parte de la afición.

"Estoy feliz de haber disfrutado ese partido con nuestra hinchada antes de irnos a cumplir un gran sueño. También estoy contento por haber jugado y competido“, dijo.

Juan Camilo Portilla con la camiseta de la Selección Colombia. Foto: AFP

Un poco sentimental, Portilla remarcó que es algo muy especial lo que está viviendo en su carrera deportiva y recordó que hace unos años veía cómo se le daba el último adiós a la Tricolor para un torneo de esta magnitud, pero ahora la sensación es diferente, porque él será uno de los protagonistas.

"Recuerdo que la última vez que la Selección Colombia se despidió en El Campín, yo lo veía por televisión. Ahora tener la oportunidad de ser parte de este equipo me genera un enorme orgullo“, comentó.

Pero lo que más llamó la atención, es que el mediocampista de la escuadra nacional se refirió a lo que serán los rivales que se tendrán en la fase de grupos.

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Más precisamente, Juan Camilo centró su atención en el juego que habrá contra Portugal, el cual se disputará el 27 de junio en Miami, Estados Unidos, y será sobre el papel el duelo más complicado.

El jugador de Athletico Paranaense destacó que los lusos tienen un equipo con “muchas figuras”, pero dejó en claro que no tienen miedo alguno.

“Es una selección consolidada, con un grupo que viene trabajando desde hace muchos años. Cristiano es un referente mundial, pero nosotros estamos representando a nuestro país y a nuestra camiseta. Lo más importante es prepararnos para mostrar nuestra mejor versión en la cancha“, señaló.

Juan Camilo Portilla, volante de la Tricolor. Foto: Getty Images

De esta forma, Portilla remarcó que no saldrán a esconderse contra los portugueses y que esperan tener un gran Mundial, incluso intentando mejorar lo que se ha hecho hasta el momento en otras citas orbitales.

La Selección Colombia iniciará su camino el próximo miércoles, 17 de junio, contra Uzbekistán en el Estadio Azteca. Tras esto, viajará a Guadalajara el día 23 del mismo mes para medirse a República del Congo y finalmente cerrará contra Portugal la fase de grupos.