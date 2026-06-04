Deportes

Así entregó Gustavo Petro la bandera a la Selección Colombia antes de su vuelo rumbo al Mundial 2026

Toda la delegación de la Tricolor fue despedida en el aeropuerto de Catam, antes de ir hacia Norteamérica donde disputarán la Copa del Mundo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

4 de junio de 2026 a las 1:45 p. m.
Selección Colombia en la despedida junto al presidente, Gustavo Petro.
Selección Colombia en la despedida junto al presidente, Gustavo Petro. Foto: Captura a transmisión de @infopresidencia

Múltiples dudas existieron sobre la realización del evento de despedida de la Selección Colombia junto al presidente de la nación, Gustavo Petro.

Al final, sobre la 1:00 p. m. los jugadores, cuerpo técnico y demás miembros llegaron al aeropuerto de Catam, donde se encontraron con el mandatario y compartieron a lo largo de una media hora.

Luis Díaz jugada
¿Hay partidos del Mundial 2026 el día del nuevo festivo en Colombia? Así está la programación

Quienes fueron elegidos por el DT argentino para representar al país llegaron en medio de honores, les fue hecho un pasillo por el que todos pasaron y posteriormente, se entonó el himno, hubo discurso del presidente Petro, así como del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Al término de las palabras la Presidencia tuvo un detalle con todos y cada uno de los jugadores. Desde James Rodríguez, hasta el último de los 26 llamados, recibieron de mano de Petro un sombrero vueltiao, representativo de costa Caribe de Colombia.

Luis Díaz jugada
Cámara exclusiva de SEMANA persiguió a Luis Díaz: reveló detalles que no se vieron por TV

Tras subir todos los deportistas a tarima, posaron con la bandera de la nación y se sacaron las fotos respectivas para registro que se difundió en las redes sociales.

En primer plano, junto al presidente Gustavo Petro, estuvieron jugadores como Luis Díaz, Rafael Carrascal, David Ospina, Jhon Arias y Juan Camilo Hernández. En la parte posterior se acomodaron otras figuras como James Rodríguez y Richard Ríos.

“La familia del fútbol es toda Colombia”

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, tomó la palabra para agradecer al presidente nacional por haberles dado la despedida antes de emprender el vuelo hacia Norteamérica.

“Muchas gracias al Gobierno por este gesto tan lindo que nos llena de optimismo”, inició diciendo Jesurún.

Después de ello, el dirigente deportivo le informó a Petro cuál sería la agenda del conjunto cafetero antes del inicio de la participación oficial en la Copa del Mundo.

Tenemos nuestro avión de la Selección. Es el que en breves minutos recibirá a nuestros jugadores y los llevará a San Diego donde el próximo domingo tenemos nuestro último amistoso”, le desglosó al decirle a Petro.

“Aquí estamos a nombre de 52 millones de colombianos, son los representantes de los sentimientos, pasión y sueños que todos ellos van a entregar al país”, culminó.

Avión que conduce al Colombia al Mundial

Desde el pasado 7 de abril ya se habían difundido detalles del avión que llevaría a la Selección Colombia a la sede mundialista. En su parte trasera, la aeronave cuenta con el escudo de la Federación en color rojo, las ventanas son del mismo tono y se le suma un amarillo que da identidad.

Avión Avianca para la Selección Colombia fue presentado a 70 días del Mundial 2026
Avión Avianca para la Selección Colombia fue presentado a 70 días del Mundial 2026 Foto: Suministrada a SEMANA

Jesurún en el evento mencionado de hace un par de meses agradeció a Avianca por ser quien preste el servicio de transporte al equipo nacional.

“Agradecemos a Avianca por seguir impulsando el orgullo nacional y por vestir de gala a los aviones que llevan el sueño de millones de colombianos. Tras más de 10 años de trabajo conjunto, valoramos el compromiso de nuestra aerolínea oficial, que nos acompaña en cada objetivo que trazamos nuestras Selecciones Colombia en cualquier categoría”, apuntó el dirigente del balompié colombiano.