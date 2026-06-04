Así entregó Gustavo Petro la bandera a la Selección Colombia antes de su vuelo rumbo al Mundial 2026

Múltiples dudas existieron sobre la realización del evento de despedida de la Selección Colombia junto al presidente de la nación, Gustavo Petro.

Al final, sobre la 1:00 p. m. los jugadores, cuerpo técnico y demás miembros llegaron al aeropuerto de Catam, donde se encontraron con el mandatario y compartieron a lo largo de una media hora.

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Quienes fueron elegidos por el DT argentino para representar al país llegaron en medio de honores, les fue hecho un pasillo por el que todos pasaron y posteriormente, se entonó el himno, hubo discurso del presidente Petro, así como del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Al término de las palabras la Presidencia tuvo un detalle con todos y cada uno de los jugadores. Desde James Rodríguez, hasta el último de los 26 llamados, recibieron de mano de Petro un sombrero vueltiao, representativo de costa Caribe de Colombia.

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Tras subir todos los deportistas a tarima, posaron con la bandera de la nación y se sacaron las fotos respectivas para registro que se difundió en las redes sociales.

En primer plano, junto al presidente Gustavo Petro, estuvieron jugadores como Luis Díaz, Rafael Carrascal, David Ospina, Jhon Arias y Juan Camilo Hernández. En la parte posterior se acomodaron otras figuras como James Rodríguez y Richard Ríos.

“La familia del fútbol es toda Colombia”

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, tomó la palabra para agradecer al presidente nacional por haberles dado la despedida antes de emprender el vuelo hacia Norteamérica.

“Muchas gracias al Gobierno por este gesto tan lindo que nos llena de optimismo”, inició diciendo Jesurún.

Después de ello, el dirigente deportivo le informó a Petro cuál sería la agenda del conjunto cafetero antes del inicio de la participación oficial en la Copa del Mundo.

"La familia del fútbol hoy es toda Colombia".



Con esas palabras, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, agradeció al Presidente @petrogustavo y al Gobierno Nacional durante la despedida de la Selección Colombia antes de su viaje al Mundial.



El… pic.twitter.com/Ol1Kj77owW — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 4, 2026

“Tenemos nuestro avión de la Selección. Es el que en breves minutos recibirá a nuestros jugadores y los llevará a San Diego donde el próximo domingo tenemos nuestro último amistoso”, le desglosó al decirle a Petro.

“Aquí estamos a nombre de 52 millones de colombianos, son los representantes de los sentimientos, pasión y sueños que todos ellos van a entregar al país”, culminó.

Avión que conduce al Colombia al Mundial

Desde el pasado 7 de abril ya se habían difundido detalles del avión que llevaría a la Selección Colombia a la sede mundialista. En su parte trasera, la aeronave cuenta con el escudo de la Federación en color rojo, las ventanas son del mismo tono y se le suma un amarillo que da identidad.

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Jesurún en el evento mencionado de hace un par de meses agradeció a Avianca por ser quien preste el servicio de transporte al equipo nacional.

“Agradecemos a Avianca por seguir impulsando el orgullo nacional y por vestir de gala a los aviones que llevan el sueño de millones de colombianos. Tras más de 10 años de trabajo conjunto, valoramos el compromiso de nuestra aerolínea oficial, que nos acompaña en cada objetivo que trazamos nuestras Selecciones Colombia en cualquier categoría”, apuntó el dirigente del balompié colombiano.