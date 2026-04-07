El imponente avión que llevará a la Selección Colombia al Mundial 2026, en imágenes

Siguen surgiendo noticias relacionadas con Selección Colombia. Durante las últimas horas se dio a conocer por parte de Avianca, la Federación Colombiana de Fútbol y el Ministerio del Deporte la aeronave destinada a llevar a la Tricolor a la próxima Copa del Mundo.

En el evento que se realizó en el Terminal Aéreo Simón Bolívar, estuvieron las personalidades más importantes de cada entidad para dar la bienvenida a la alianza que se confirmó con la presentación al público.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF Patricia Duque, Ministra del Deporte Gabriel Oliva, Presidente de Avianca Group. Foto: Suministrada a SEMANA

Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group, dio detalles al respecto, así como algunas cuestiones a conocer de más para los viajeros hacia Estados Unidos, México y Canadá, sede del próximo Mundial.

“En Avianca nos sentimos muy orgullosos de ser la aerolínea oficial de la Selección Colombia y de poner a disposición una red única con más de 3000 vuelos y cerca de 600 mil sillas, conectando con 10 de los destinos sedes del torneo, y los 6 restantes a través de aliados, con el objetivo de llenar tribunas y acompañar a la Selección”, informó del plan armado.

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Ramón Jesurún, como presidente de la FCF, se mostró complacido de contar con dicha aeronave, así como con la aerolínea como socio de cara a la disputa del campeonato orbital.

“Agradecemos a Avianca por seguir impulsando el orgullo nacional y por vestir de gala a los aviones que llevan el sueño de millones de colombianos. Tras más de 10 años de trabajo conjunto, valoramos el compromiso de nuestra aerolínea oficial, que nos acompaña en cada objetivo que trazamos nuestras Selecciones Colombia en cualquier categoría”, apuntó el dirigente del balompié nacional.

Avión Avianca para la Selección Colombia fue presentado a 70 días del Mundial 2026 Foto: Suministrada a SEMANA

Vale la pena recordar que la selección nacional ya tiene establecido su plan de ruta antes del Mundial. Hay cinco fechas importantes a tener en cuenta:

25 de mayo: comienza la concentración, en Medellín.

28 de mayo: viaje a Bogotá, para jugar vs. Costa Rica el 29 de mayo.

4 de junio: vuelo a San Diego, Estados Unidos, para jugar el 7 de junio vs. Jordania otro amistoso.

10 de junio: Arribo a Guadalajara, México, para instalarse en el sitio de concentración que fue elegido con anterioridad y avalado por Fifa.

MinDeportes y el avión de Avianca para la Tricolor

Patricia Duque, actual ministra del Deporte, también estuvo en la presentación de la aeronave. El perfil de X de la cartera hizo una publicación en la que destacó su presencia.

“La ministra Patricia Duque acompañó el evento de lanzamiento entre Avianca y la Federación Colombiana de Fútbol, en el que se presentó la estrategia de conectividad aérea para el Mundial 2026. Una apuesta que acerca a los colombianos a la Selección”, difundieron.

Presentación del avión que llevará a la Selección Colombia al Mundial 2026 Foto: Suministrada a SEMANA

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“¡Este es el avión donde viaja la ilusión de todo un país! A 71 días del debut mundialista, fue presentada la aeronave que transportará a jugadores y cuerpo técnico, llevando a bordo el orgullo y la pasión de millones de colombianos. ¡Abróchense los cinturones!”, animaron.

“¡Colombia vuelve a la fiesta más grande del fútbol! Con sede en EE. UU., México y Canadá, la Copa Mundial 2026 reunirá a 48 selecciones. Nuestra tricolor alista maletas llenas de ilusión y la convicción de competir en lo más alto. ¡Vamos, Colombia!“, terminaron por decir.