Prensa uruguaya revela preocupante predicción sobre la Selección Colombia: quedaría eliminada en los grupos del Mundial

La Selección Colombia no la pasa bien y el panorama es desolador y algo preocupante a casi dos meses del Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo decepcionó en la ronda de amistosos del mes de marzo y consiguió dos durísimas derrotas que siembran dudas en la recta final a la Copa del Mundo.

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Primero fue ante Croacia en Orlando y luego contra Francia en Washington, con cinco goles en contra y flojos rendimientos que permiten las preguntas y dudas sobre el rendimiento del equipo colombiano. En cada línea se cometieron errores y no hubo reacción en defensa y en ataque.

En medio de ese dudoso rendimiento de la Selección Colombia y el bajo nivel de los jugadores que participaron en los partidos amistosos, la prensa uruguaya lanzó un durísimo antecedente que condena y condiciona mucho más las aspiraciones de Néstor Lorenzo. El diario Ovación de Montevideo hizo el rastreo de los últimos 20 partidos de los 48 clasificados al Mundial y la ‘Tricolor’ quedó en el fondo de la tabla.

Luis Díaz y James Rodríguez, máximas figuras de la Selección Colombia Foto: Getty Images

En la muestra de Ovación, se ve a la Selección Colombia en la casilla 43 de 48 participantes. Eso quiere decir que el equipo colombiano, en sus últimos 20 partidos, fue de los peores entre los clasificados, sumando solamente 29 puntos de 60 posibles en el ejercicio de los especialistas uruguayos.

Colombia con un pésimo antecedente

Si se tiene en cuenta solamente los resultados de esos últimos 20 partidos, Colombia en el ranking general no alcanzaría a pasar de ronda y se quedaría en la fase de grupos. Sus rivales en el Grupo K están por encima: República Democrática del Congo es la mejor ubicada con 44 puntos y está entre las 10 primeras. Sigue Uzbekistán con con 40 unidades y Portugal es la tercera con los mismos 40.

Artículo de Ovación Foto: Ovación

Cabe recordar que de las 48 selecciones que participan en la fase de grupos, solamente pasan 32, siendo los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros los que avanzan a la siguiente ronda. Si se tiene en cuenta el ejercicio de la prensa uruguaya, la ‘Tricolor’ ni siquiera alcanzaría un lugar por la tercera casilla.

Los uruguayos, además del registro de puntos, muestran síntomas de preocupación por la Selección Uruguay, pues aparece debajo de Colombia y a tres casillas del último lugar y tampoco clasificaría a la siguiente ronda.

Carlos Antonio Vélez reaccionó

Tras lo publicado por Ovación, el periodista Carlos Antonio Vélez reaccionó en sus redes sociales y dejó su opinión sobre la Selección Colombia.

“Si nos miden por los últimos resultados, referencia los últimos 20 partidos, la Selección Colombia está en el puesto 43 de los 48 clasificados al Mundial. Solo hay 5 selecciones con peores resultados. Este es un trabajo de la prensa uruguaya a hoy. Si aterrizamos en la realidad tenemos tiempo para corregir, mejorar y hacer un gran Mundial. Si seguimos en el mundo de la fantasía nos estrellamos”, dijo Vélez en la red social X.