Jugada maestra del Congo para vencer a Colombia en el Mundial: busca estos fichajes top de la Premier, Bundesliga y LaLiga

Luego de vencer 1-0 a Jamaica en el repechaje FIFA disputado en México, la República Democrática del Congo clasificó al Mundial 2026 y ahora integra el Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán. Los congoleños, apenas ganaron el cupo, agilizaron el ambicioso plan para sorprender en la Copa del Mundo y ahora buscan fichajes top en las mejores ligas del planeta.

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Con un gol de Axel Tuanzebe al minuto 100′, los congoleños aseguraron en el Estadio Guadalajara su segunda participación en una Copa del Mundo, tras su única presencia en Alemania 1974, cuando participaron bajo el nombre de Zaire.

Las cosas son diferentes para la República Democrática del Congo y ahora piensa en clasificar a la siguiente fase del Mundial 2026 en los primeros lugares. Los africanos esperan hacerle frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, a una Colombia que tiene dudas y la Uzbekistán de Fábio Cannavaro que también apunta a la sorpresa.

El defensa de la República Democrática del Congo, Axel Tuanzebe (derecha), número 04, celebra con su compañero, el defensa Aaron Wan-Bissaka (número 02), tras marcar un gol en la prórroga durante el partido de repesca de la final de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la República Democrática del Congo y Jamaica, disputado en el estadio Akron de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 31 de marzo de 2026. (Foto de Ulises Ruiz / AFP) Foto: AFP

En medio de los preparativos para el Mundial 2026, RD Congo espera contar con más jugadores para fortalecer su convocatoria y tener más variantes para intentar los triunfos en el Mundial. Según la prensa congoleña, el cuerpo técnico y la federación de fútbol trabajan en nacionalizar a algunos futbolistas que están en ligas top de Europa y acercarlos al proceso del técnico francés Sébastien Desabre.

La lista de jugadores que el Congo quiere nacionalizar

Son 10 futbolistas que RD Congo tiene en la mira y varios de ellos militan en la Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y la Ligue 1. Ya se estarían haciendo gestiones para tenerlos en próximos meses en Estados Unidos, México y Canadá.

Antoni Milambo juega en la Premier League. Foto: Getty Images

Warren Bondo (Cremonese - Italia)

Willy Kambwala (Villareal - España)

Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt- Alemania)

Ezechiel Banzuzi (Leipzig - Alemania)

Samuel Mbangula (Werder Bremen - Alemania)

Jordy Makengo (Friburgo - Alemania)

Antoni Milambo (Brentford - Premier League)

Dilane Bakwa (Nottingham Forest - Premier League)

Marc Bola (Watford - Premier League)

Bradley Locko (Brest - Francia)

A estos nombres se unen los que ya hacen parte del plantel de RD Congo como por ejemplo el exManchester United, Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Cedric Bakambu (Real Betis), Yoane Wissa (Newcastle) y Axel Tuanzebe (Burnley). Si el Congo puede presentar la documentación que la FIFA exige para tener a estos futbolistas, la situación podría complicarse mucho más para la Selección Colombia.

La República Democrática del Congo debutará el 17 de junio ante Portugal en el Estadio NGR de Houston, Estados Unidos (12:00 pm, hora colombiana). Luego, se verá las caras con Colombia en Guadalajara, el 23 del mismo mes (9:00 pm).