República Democrática del Congo venció a Jamaica y entró al Mundial 2026: Selección Colombia conoció su rival faltante

La Selección Colombia conoció a su rival faltante en el grupo K del Mundial 2026. Se trata de la República Democrática del Congo, que venció a Jamaica (1-0) este martes 31 de marzo, en el estadio Akron de Zapopan, México. Así las cosas, la Tricolor de Néstor Lorenzo empieza a preparar los tres partidos de la fase de grupos.

Además de la Selección Colombia, el grupo K ya estaba compuesto por Portugal y Uzbekistán desde el sorteo del pasado 5 de diciembre de 2025.

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Jamaica y República Democrática del Congo no pudieron en 90′

El empate 0-0 se hizo presente durante los 90′ en México, pero las emociones estuvieron lejos de faltar. Tan solo arrancando (4′), Cédric Bakambu concretó una destacada jugada de gol para El Congo, pero fue anulada por fuera de juego.

El Congo vs. Jamaica por el repechaje intercontinental al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Se trató de un abrebocas de lo que sería el juego durante todo su desarrollo. El Congo mostró sus claras intenciones de clasificar a la Copa del Mundo, mientras Jamaica también tenía acciones destacadas, pero que no podía cambiar por gol.

Así, con el 0-0, se fueron al descanso y se esperaba que la segunda mitad definiera todo. Se trató de un juego físico, protagonizado por dos selecciones con jugadores fuertes y rápidos que buscaban hacer daño por las bandas.

Ya en el segundo tiempo todo siguió en un 50-50, muchas acciones pero poca definición. Incluso, a El Congo le volvieron a anular otro gol y las emociones quedaron aplazadas para los tiempos extras, dos de 15′ cada uno.

Tiempos extra

La tercera fue la vencida para la República Democrática del Congo: sobre los 99′ del primer tiempo extra, y tras un tiro de esquina a favor, Axel Tuanzebe envió el balón al fondo de la red e hizo explotar en júbilo a sus compañeros, el banco técnico y el estadio.

Aunque tuvo revisión, mientras el banco técnico de Jamaica casi que oraba para evitar que quedara registrado el tanto, finalmente subió al marcador.

Si bien la República Democrática del Congo iba ganando, y Jamaica era el de la obligación, todo siguió parejo. Los africanos defendieron su 1-0 a favor y este fue suficiente para que entraran al Mundial 2026.