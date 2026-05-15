Mujer envió aterrador mensaje a su familia antes de morir: su esposo sería el asesino y le habría confesado todo a su mamá

Melissa Kerry Samnath murió el pasado 29 de abril en hechos que son confusos y que están siendo investigados por las autoridades. Todo ocurrió en medio de su celebración de cumpleaños.

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De acuerdo con medios internacionales, la mujer llegó a Jamaica para disfrutar de un descanso y llevar a cabo el festejo. Al parecer, Melissa estaba acompañada de quien sería su esposo, identificado como Dane Watson.

De un momento a otro, la neoyorquina de 49 años fue llevada por el hombre hasta el Hospital Regional de Cornwall en St. James. Allí, los trabajadores de la salud la atendieron, pero murió pocos minutos después.

Según los resultados de la autopsia que le fue practicada al cuerpo, la víctima presentaba traumatismos craneoencefálicos, lo que finalmente la llevaron a perder la vida.

Este es el esposo de la mujer y de quien no se tienen ningún rastro. Foto: API

Por su parte, no se tiene rastro alguno del sujeto, desapareció después de que dejó a la mujer en el centro médico.

Hay varios detalles clave que han ido saliendo a la luz, uno de ellos está relacionado con lo que Melissa le escribió a su familia minutos antes de fallecer.

Hacia las 11: 00 de la noche del mencionado día, habría cogido su celular para alertar a sus allegados: les pidió que estuvieran pendientes de ella. “Necesito que llamen a la Policía y que miren mi ubicación“, fueron las palabras exactas que utilizó.

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Estos mensajes, que hacen suponer que la víctima estaba en peligro, ya los tiene en su poder las autoridades y son clave para la investigación que se adelanta.

Otro dato importante, y que ha sido revelado por medios internacionales, es que Dane Watson habría llamado a su mamá para confesarle lo que había hecho y decirle que él había matado a su esposa.

Melissa Kerry Samnath Foto: API

Además, las autoridades inspeccionaron la vivienda en la que los dos se encontraban de vacaciones y allí encontraron rastros de sangre y las pertenencias de la víctima, aunque no había ninguna señal del hombre.

Por ahora, el presunto asesino está prófugo y la Policía continúa recolectando material que permita ubicarlo y llevarlo ante la justicia.