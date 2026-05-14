Asesinan a Claribel Moreno, mamá de la modelo Natalia Buitrago desaparecida desde el 2021 en Cartagena: así fue el crimen

La lucha de Claribel Moreno, mamá de Natalia Buitrago, joven que ha estado desaparecida desde el 2021 en Cartagena, terminó de una manera triste y sin saber el paradero de su hija. Las autoridades confirmaron que la mujer fue asesinada en las últimas horas.

La escalofriante historia de la modelo Natalia Buitrago, desaparecida en Cartagena: familia cree que novio la vendió a red de trata de personas

El hecho se presentó en zona rural del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue hallado a unos 300 metros después del puente del Río Claro.

Al parecer, Claribel se desplazaba en una motocicleta cuando fue atacada a disparos, lo que le generó heridas que causaron su muerte. Se habla, según información preliminar, de que habría recibido cuatro impactos de bala durante el ataque.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del hecho y quiénes son los responsables, por lo que las autoridades ya se encuentran investigando el caso.

Natalia Buitrago, mujer desaparecida desde agosto de 2021. Foto: @la_natha1

Claribel Moreno se hizo conocida gracias a la lucha que llevó en los últimos años tras la desaparición de su hija Natalia Buitrago. Sobre la joven no se tiene ninguna noticia desde el 2021, cuando se perdió su rastro por completo.

De hecho, hacía un año Claribel había estado en el Congreso de la República para volverle a hacer un llamado urgente a las autoridades y hablar del caso de su hija. “En Cartagena han dilatado el proceso y no han hecho más que revictimizarme”, dijo.

Buscan a modelo caleña que viajó a Cartagena para celebrar su cumpleaños y lleva 50 días desaparecida

“Hoy alzo la voz por todas, que nos escuchen a las mamás, que no nos miren nuestro color político, raza o estrato social. (…) Siento que el Estado colombiano me abandonó en esta búsqueda”, agregó.

En esa oportunidad, pidió ayuda para saber qué le había pasado a Natalia y poder poner fin a ese dolor que cargó por muchos años. “Alzo la voz por todas las mujeres desaparecidas en toda Colombia. Ni una más”, complementó.

Lastimosamente, estas palabras de Claribel no fueron escuchadas y hoy, lastimosamente, murió con la incertidumbre y sin saber nada de lo que le pasó a su hija, un sentimiento que llevó desde el 2021.