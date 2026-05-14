Conmoción en Cali por brutal asesinato de dos mujeres en concurrido sector de la ciudad

Un nuevo hecho de violencia sacudió este miércoles en la noche al oriente de Cali. Dos jóvenes fueron asesinadas mientras departían con amigos en el concurrido sector del Bulevar del Oriente.

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Las mujeres fueron baleadas y fallecieron en el lugar de los hechos. Frente a este doble asesinato, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, condenó el hecho y le pidió a las autoridades celeridad en la investigación para hallar a los responsables. “Rechazo con total contundencia el asesinato de dos mujeres en el Bulevar de Oriente. Este hecho doloroso enluta a Cali y no puede quedar en la impunidad. Pedí celeridad a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar cuanto antes con los responsables. A sus familias y seres queridos, toda nuestra solidaridad”, dijo el mandatario distrital.

Por su parte, el concejal Roberto Ortiz subrayó: “Basta de sangre en Cali. Como representante político de esta ciudad y defensor de la vida, condeno con la mayor firmeza el asesinato de dos mujeres jóvenes anoche en el oriente de Cali”.

Agregó que “es inaceptable que se quite la vida con tanta facilidad en la ciudad con más asesinatos de Colombia, convirtiendo nuestras calles en un escenario de violencia descontrolada. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Las mujeres no pueden seguir siendo las víctimas más vulnerables de esta barbarie. Exigimos mayor presencia policial, justicia expedita y mano dura contra sicarios y bandas. No más impunidad. Es hora de recuperar la seguridad y la paz”.

“La Policía Nacional ha dispuesto de todas sus capacidades en materia de inteligencia e investigación judicial, con el fin de establecer los hechos donde preliminarmente se ha podido establecer que la comisión de este delito fue por una persona conocida de las víctimas”, aseguró el teniente coronel Adrián Ramos, comandante Distrito 4 de la Policía Metropolitana de Cali.

El uniformado le solicitó a la ciudadanía caleña brindar cualquier tipo de información a través de la línea 123, con el fin de establecer el paradero del responsable de este crimen.