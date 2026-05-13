Cali registra nuevas oportunidades laborales: vacantes activas en distintos sectores

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el mercado laboral en Cali muestra un comportamiento favorable. Durante el trimestre enero–marzo de 2026, se evidenció una mejora en sus principales indicadores, con una reducción en la tasa de desempleo y un aumento en la ocupación. En este periodo, la desocupación se ubicó en 9,8 %, el nivel más bajo para estos meses desde 2007.

Estos resultados también se reflejan en la disponibilidad de vacantes en la capital vallecaucana, con opciones en múltiples sectores laborales y para perfiles con diferentes niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso es 100 % gratuito y virtual.

Aquí le presentamos algunas de las ofertas activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista de selección

Empresa: Confidencial

Salario: $ 3.000.000

Compañía nacional se encuentra en búsqueda de un(a) psicólogo(a) de selección para fortalecer su equipo de gestión humana.

Responsabilidades:

Liderar procesos de selección de inicio a fin para diferentes niveles y perfiles.

Ejecutar estrategias de reclutamiento y atracción de talento de acuerdo con las necesidades del negocio.

Realizar entrevistas por competencias y validar el ajuste técnico y cultural de los candidatos.

Aplicar e interpretar pruebas psicotécnicas.

Garantizar una experiencia positiva y cercana para cada candidato durante el proceso.

Hacer seguimiento al cumplimiento de indicadores de selección, tiempos de cobertura y calidad de contratación.

Asegurar el cumplimiento de tiempos y estándares establecidos en la gestión de vacantes.

Proponer estrategias innovadoras que permitan atraer y conectar con el talento ideal.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.

Mínimo 2 años de experiencia en procesos de selección y reclutamiento.

Experiencia manejando procesos de selección masivos o en entornos de alta rotación.

Conocimiento y experiencia en entrevistas por competencias.

Manejo de indicadores de selección y seguimiento a métricas de gestión.

Conocimiento en aplicación e interpretación de pruebas psicotécnicas.

Excelentes habilidades de comunicación asertiva, organización y análisis.

¡Aplique acá!

Auxiliar de posventa

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Su misión principal será acompañar al cliente después de la compra, resolver inconvenientes, gestionar cambios, garantías o reclamos y asegurar que cada caso cierre con satisfacción.

Responsabilidades:

Gestionar y resolver solicitudes de clientes relacionadas con garantías cambios y devoluciones.

Brindar soporte y solución a reclamos de clientes postventa.

Asegurar una experiencia de servicio al cliente positiva y satisfactoria.

Registrar y actualizar la información de las gestiones de clientes en el sistema CRM.

Colaborar con otros departamentos para resolver eficientemente las necesidades de los clientes.

Mantenerse actualizado sobre los productos y políticas de la empresa para ofrecer un servicio al cliente de calidad.

Contribuir a la mejora continua de los procesos de postventa.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 1 año en atención al cliente o áreas de postventa.

Manejo de herramientas de gestión de clientes (CRM básico).

Conocimiento en ofimática básica.

Manejo de sistemas de punto de venta.

Vivir en Cali o tener facilidad de desplazamiento.

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Oportunidades laborales con salarios desde $9 millones: conozca los perfiles requeridos

Vendedor

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como vendedor en el área de muebles apoyará a los clientes a elegir los productos ideales para su hogar, contribuyendo al cumplimiento de metas de ventas y a una experiencia de servicio sobresaliente en el punto de venta.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en el área de muebles.

Impulsar las ventas de productos de hogar y construcción.

Gestionar el proceso de venta y cierre de operaciones.

Manejar transacciones en caja y datáfono.

Mantener el orden y exhibición de los productos en el punto de venta.

Cumplir con las metas de ventas establecidas.

Ofrecer un servicio al cliente excepcional.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Tener experiencia en ventas retail y atención al cliente.

Manejar datáfono y caja registradora.

Conocimiento básico de mobiliario y Excel básico.

Residir en Cali o tener facilidad de desplazamiento a Homecenter Cali Sur.

Disponibilidad para trabajar fines de semana (jornada pt).

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Operador(a) conductor(a) doble troque

Empresa: Terpel

Salario: A convenir

Terpel busca un(a) operador(a) conductor(a) de combustible que se encargue de transportar y suministrar combustible a equipos autorizados, asegurando el cumplimiento de las normas y estándares de seguridad de Terpel y sus clientes.

Responsabilidades:

Transportar y suministrar combustible a equipos autorizados.

Cumplir con normas y estándares de seguridad para conducción y entrega de productos.

Realizar manejo defensivo en áreas industriales.

Utilizar las rutas autorizadas por el cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

1 año de experiencia como conductor de vehículos pesados.

Certificación en transporte de materias peligrosas.

Licencia de conducción de quinta o sexta categoría (C2/C3).

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Analista de investigación de mercado

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.000.000

En este rol, será una pieza clave para alinear las estrategias del área con los objetivos generales de la empresa, proporcionando información valiosa que permitirá tomar decisiones informadas.

Responsabilidades:

Analizar datos de mercado para identificar tendencias y oportunidades.

Desarrollar reportes de inteligencia de cliente para la toma de decisiones.

Colaborar con equipos de marketing para optimizar estrategias de ventas.

Proporcionar insights estratégicos a partir de bases de datos y herramientas analíticas.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración o áreas afines.

Experiencia de 2-4 años en análisis de mercado o inteligencia de clientes.

Dominio avanzado de Excel Power BI y Tableau.

Habilidades analíticas y pensamiento crítico para la interpretación de datos.

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