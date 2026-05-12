Hombre cayó con $ 168 millones en billetes falsos en vía del Valle: viajaba en bus entre Ipiales y Medellín

Un hombre fue capturado por integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Valle del Cauca tras encontrarle 168 millones de pesos en billetes falsos. Ahora, deberá responder ante la justicia por el delito de tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda nacional.

Ejército hace frente a arremetida armada en El Cedro, zona rural de Jamundí: un militar fue herido

La captura se registró exactamente en el kilómetro 45 de la vía Cali-Andalucía, en jurisdicción del municipio de Ginebra, en Valle del Cauca, durante actividades de registro y verificación a vehículos de transporte público.

De acuerdo con la información de la Policía, los uniformados de turno frenaron un bus que llevaba la ruta Ipiales-Medellín, y cuando realizaban la inspección a las pertenencias de los pasajeros, encontraron la maleta en la que iban 21 fajos de billetes de 100.000 pesos.

La Policía Nacional dio a conocer que el dinero correspondía a un total de 168 millones de pesos en moneda que “no cumplía con las características de seguridad y autenticidad”, razón por la cual fue incautado de inmediato.

El dinero quedó en poder de la Fiscalía. Foto: 123 Rf

El coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle, dijo que este tipo de controles los han intensificado en varios puntos de esta zona de Colombia con el fin de hacerles frente a los ilegales.

“Estos resultados hacen parte del fortalecimiento de los controles en los corredores seguros del departamento, donde buscamos prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de quienes transitan por las vías del Valle del Cauca. En lo corrido del año se han incautado 516 millones de pesos en las vías del Valle”, señaló.

Se conoció que, en medio del operativo policial, encontraron dos bolsas plásticas con un material granulado de color dorado, con un peso aproximado de 900 gramos.

El hombre fue capturado y judicializado por la Fiscalía. Foto Getty. Foto: Getty Images

De acuerdo con la Policía, la procedencia de este elemento es materia de investigación y, al parecer, sería utilizado para el procesamiento relacionado con estos elementos falsificados.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos decomisados, mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen del dinero y determinar si existirían más personas involucradas en la red de falsificación.

¿Cárcel para quienes vandalicen el MIO? Alcalde Eder y Metro Cali piden castigos ejemplares: “‘Epa Colombia’ terminó en la cárcel”

La Policía Nacional aseguró que continuará intensificando los controles y operativos en los principales corredores viales del departamento como parte de la estrategia de seguridad para combatir delitos asociados al transporte de elementos ilícitos y la falsificación de moneda.