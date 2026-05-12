Ideam advierte jornada con nubosidad y lluvias en Cali: esta será la temperatura máxima

De acuerdo al más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este martes, 12 de mayo, la ciudad de Cali tendrá una alta nubosidad y con probabilidad de lluvias ligeras durante gran parte de la jornada.

“Se estiman condiciones mayormente nubladas, con posibilidad en la mañana y durante la tarde y noche de lluvias ligeras”, precisó la entidad. Mientras que la temperatura máxima para la capital del Valle del Cauca alcanzaría los 29 grados centígrados.

Prepárese: así estará el clima en Colombia hoy entre lluvias, nubosidad y calor moderado

“En la región Pacífica se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias entre ligeras a moderadas en los departamentos de Chocó al oriente, Cauca, Valle del Cauca y centro occidente de Nariño, especialmente en horas de la tarde y noche”, indicaron.

Durante las últimas horas se han presentado lluvias en varias zonas de Colombia, incluyendo el occidente del departamento del Valle del Cauca.

“Los mayores acumulados de precipitación, en algunos casos acompañados de descargas eléctricas, se han registrado en el norte de Chocó, norte de Cesar, occidente de Valle del Cauca, occidente de Cauca, occidente de Nariño, oriente de Antioquia y el Eje Cafetero”, detalló el informe oficial.