Exconcejal reveló que gerente del Fondo de Infraestructura Educativa fue denunciado por violencia intrafamiliar contra su exesposa

El exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, hizo una grave denuncia pública en contra de Sebastián Caballero, gerente del Fondo de Infraestructura Educativa.

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A través de su cuenta de X, explicó que el funcionario está involucrado en un presunto caso de violencia intrafamiliar contra su exesposa, razón por la cual hay una medida de protección que fue expedida por una Comisaría de Familia y en la cual hay restricciones y advertencias legales.

“Y aun así pretenden venderse como referentes de lo público. La política no puede normalizar este tipo de antecedentes ni minimizar situaciones tan delicadas”, señaló.

Bravo aseguró que Caballero cumple a la perfección con el “perfil” que tiene el Pacto Histórico. Además, cuestionó que este tipo de personalidades sean las que quieran “promover” para llegar a la Alcaldía de Cali y a la Gobernación del Valle.

En la publicación, el exconcejal también se refirió a un Audi TT que tendría un familiar del gerente del Fondo de Infraestructura Educativa. “¿De dónde salió el dinero?”, se preguntó.

De igual forma, sostuvo que no tiene duda de que muy pronto vendrá una demanda en su contra y, además, advirtió que si le llega a pasar algo, todo sería responsabilidad de Caballero.

“Hago públicamente responsable a Sebastián Caballero Ortega de cualquier amenaza, intimidación o situación que pueda afectar mi integridad o la de mi familia”, escribió.

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En otra publicación, Bravo volvió a recordar que esta persona es supuestamente responsable de actos de violencia contra la mujer.

“Grave y reprochable que un funcionario del Pacto Histórico, gerente del Fondo FFIE y amigo personal de Daniel Rojas, esté vinculado a señalamientos por presunta violencia contra su exmujer, más aún cuando se habla de hechos ocurridos en presencia de una menor de edad”, dijo.

El excabildante agregó: “A las mujeres se les respeta. La defensa de sus derechos no puede depender del color político”.

Por último, concluyó haciendo una pregunta: “¿Por qué tanto silencio de las feministas?“.

Por el momento, Caballero no ha respondido a los señalamientos que se han hecho en su contra.