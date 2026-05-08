“Que llegue la fibra óptica a la cárcel”: video de 2025 de Petro se volvió viral, esta es la transmisión completa de Presidencia

Un movimiento particular se registró en las últimas horas en las redes sociales y tiene que ver con una llamativa declaración que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en 2025.

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En el video que se volvió viral, el jefe de Estado habla sobre los efectos nocivos de algunas sustancias y de que el whisky es más perjudicial que la cocaína, inclusive llevando a la muerte.

Ahí no para la controversia, ya que en ese video que revivieron del mandatario colombiano se daba una indicación: “Que llegue la fibra óptica a la cárcel”.

Esas polémicas declaraciones que dio Petro fueron del 11 de abril de 2025, en el lanzamiento del modelo carcelario en resocialización productiva, en Acacías, Meta.

“Alguien determinó que esa sustancia era ilegal fuera de Colombia y alguien determinó que otra sustancia, a veces peor, era legal. Como se lo dije a la gringa que me malinterpretó: el whisky mata más que la cocaína”, expresó el jefe de Estado en esa ocasión, cuando estuvo acompañado por varios funcionarios del Inpec.

Estas fueron sus palabras:

“Pero el whisky lo hacen ellos. La cocaína se hace aquí. Luego, lo legal es lo de ellos. Y hay fortunas que se hacen con el whisky y la cocaína es ilegal porque se hace aquí. Mata más la cocaína que el whisky.

“Pues los invito, si hay fibra óptica que llegue a esta cárcel, que le he pedido a la directora que tramite el proyecto de que llegue la fibra óptica a la cárcel, porque sin fibra no hay producción en el siglo XXI. La ciencia dice que lo que mata más es el whisky.

“Entonces en qué mundo de justicia estamos, si los que se emborrachan con el whisky y ganan con el whisky tienen el poder del mundo y el poder de la destrucción de la bomba atómica por tanto no son simples errores somos productos de una historia, de una sociedad. Los errores son sociales.

“A veces escogemos como sociedad el camino que no es y a veces las victorias también son sociales. Ahora, estamos viviendo hoy. Este Gobierno que le queda ya poco, dijo en su programa que no nos interesa castigar, Nos interesa la verdad, que es diferente. Una sociedad se repone tanto en sus víctimas como en su propia historia si sabe la verdad de las cosas”.

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Esta es la transmisión completa que hizo la Casa de Nariño: