“No culpe a los demás de su incompetencia”: senador Alfredo Deluque respondió a Petro por señalamientos sobre La Guajira

El senador Alfredo Deluque respondió con dureza al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario denunciara que en La Guajira “la política local” estaría respaldando a grupos armados para conseguir votos.

Las promesas incumplidas de Gustavo Petro con La Guajira: hasta ahora no hay soluciones para los graves problemas de la gente

A través de su cuenta en X, Deluque rechazó las declaraciones del jefe de Estado y aseguró que quienes habrían recibido respaldo de estructuras delincuenciales son sectores cercanos al Gobierno nacional y a su colectividad política.

“Presidente Gustavo Petro, si a alguien han apoyado los delincuentes que usted ha empoderado, han sido a su partido y sus candidatos”, escribió el congresista guajiro.

Gustavo Petro arremetió contra la Fiscalía de Luz Adriana Camargo: “Persigue a un Gobierno por política”

Alfredo Deluque en la comisión primera Foto: Alfredo Deluque

En su mensaje, el senador también responsabilizó al Gobierno de la situación de seguridad que enfrenta el departamento y cuestionó la política de paz total impulsada por el Ejecutivo.

Según dijo, las concesiones otorgadas a grupos armados ilegales terminaron fortaleciendo a las estructuras criminales en distintas regiones del país.

El presidente, Gustavo Petro, el 21 de abril de 2026 en la Casa de Nariño, en Bogotá Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

“La Guajira, como gran parte del país, se enfrenta al empoderamiento delincuencial por cuenta de las concesiones que usted les dio en la fracasada paz total”, afirmó Deluque.

El congresista además criticó que el presidente continúe insistiendo en diálogos con organizaciones ilegales en medio del deterioro del orden público. “No venga, en los estertores de su mandato, en vez de fungir como comandante en jefe de la fuerza pública, a seguir insistiendo en dialogar con la delincuencia: eso más los empodera”, señaló.

Alfredo Deluque Zuleta Foto: Equipo de prensa ADLZ

Finalmente, Deluque pidió al mandatario “recapacitar” frente al manejo de la seguridad en el país y aseguró que el presidente no debe trasladar responsabilidades a otros sectores políticos por la crisis de orden público.