“No culpe a los demás de su incompetencia”: senador Alfredo Deluque respondió a Petro por señalamientos sobre La Guajira

El senador Alfredo Deluque respondió con dureza al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario denunciara que en La Guajira “la política local” estaría respaldando a grupos armados para conseguir votos.
Presidente @petrogustavo, si a alguien han apoyado los delincuentes que usted ha empoderado, han sido a su partido y sus candidatos.— Alfredo Deluque (@deluque) May 8, 2026
La Guajira, como gran parte del País, se enfrentan al empoderamiento delincuencial por cuenta de las concesiones que usted les dio en la fracasada… https://t.co/OqfY1rdSK9
A través de su cuenta en X, Deluque rechazó las declaraciones del jefe de Estado y aseguró que quienes habrían recibido respaldo de estructuras delincuenciales son sectores cercanos al Gobierno nacional y a su colectividad política.
“Presidente Gustavo Petro, si a alguien han apoyado los delincuentes que usted ha empoderado, han sido a su partido y sus candidatos”, escribió el congresista guajiro.
En su mensaje, el senador también responsabilizó al Gobierno de la situación de seguridad que enfrenta el departamento y cuestionó la política de paz total impulsada por el Ejecutivo.
Según dijo, las concesiones otorgadas a grupos armados ilegales terminaron fortaleciendo a las estructuras criminales en distintas regiones del país.
“La Guajira, como gran parte del país, se enfrenta al empoderamiento delincuencial por cuenta de las concesiones que usted les dio en la fracasada paz total”, afirmó Deluque.
El congresista además criticó que el presidente continúe insistiendo en diálogos con organizaciones ilegales en medio del deterioro del orden público. “No venga, en los estertores de su mandato, en vez de fungir como comandante en jefe de la fuerza pública, a seguir insistiendo en dialogar con la delincuencia: eso más los empodera”, señaló.
Finalmente, Deluque pidió al mandatario “recapacitar” frente al manejo de la seguridad en el país y aseguró que el presidente no debe trasladar responsabilidades a otros sectores políticos por la crisis de orden público.