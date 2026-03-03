Alfredo Deluque, candidato al Senado: “Tenemos que digitalizar el Estado, es uno de los grandes retos”

El congresista Alfredo Deluque, del Partido de la U, pretende reelegirse en el Senado este domingo, 8 de marzo. En conversación con SEMANA, indicó que su gran apuesta será promover iniciativas legislativas sobre la cuarta revolución industrial e impulsar la digitalización del Estado de la mano del próximo gobierno.

Para él, Colombia debe prestarle atención al avance de la tecnología y comprender el impacto económico que generaría su buena adopción: “El sueño mío es que en las regiones de nuestro país, donde sentíamos que era necesario que llegara una industria, una empresa grande, para que pudiera tener a las personas trabajando, sencillamente, se cumpla a través de la tecnología, no solamente ofreciendo nosotros nuestros servicios a esas grandes empresas, sino también teniendo la oportunidad de volvernos una empresa en el mundo digital y generar ingresos”.

Entre sus prioridades estará una reforma al sistema educativo que incluya la formación tecnológica y la enseñanza del inglés como segunda lengua desde los primeros años del colegio. Igualmente, insistir en la digitalización del Estado, como ya está ocurriendo en otras naciones: “Digitalizar el Estado es que tú no tengas que hacer un trámite más en una fila en ninguna entidad pública. Digitalizar el Estado es que tú puedas hacerle control a la contratación pública de esa manera. Eso es digitalizar el Estado de verdad”, afirmó Alfredo Deluque.

Uno de los referentes que tiene es el caso de España: “Invierten cuatro de cada diez euros en digitalizar su Estado con el fin de ser más transparentes, con el fin de ofrecer mayores servicios a los ciudadanos, con el fin de tener más control a lo que a ellos les compete. Nosotros estamos lejos de esa cifra. Tenemos que organizarlo desde el Congreso de la República y con un presidente que se meta esto en la cabeza”.

¿Cuántos senadores y representantes a la Cámara se eligen en 2026?

La versión del candidato al Senado es que este 8 de marzo varias cosas están comprometidas: “Está en juego el país, la democracia, las instituciones; la posibilidad de que el país pueda tener un Congreso que sea contrapeso a un Ejecutivo; la posibilidad de que podamos avanzar en temas sustanciales como este, con un Congreso que entienda la dinámica de un mundo que está avanzando por una línea y que nosotros no podemos quedarnos atrás; un Congreso autónomo, con personas preparadas, para tomar decisiones importantes, y no un Congreso que se pueda vender”.