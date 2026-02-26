¿Cuántos senadores y representantes a la Cámara se eligen en 2026?

Este domingo, 8 de marzo, los colombianos saldrán a las urnas a elegir 285 integrantes del Congreso que operarán entre 2026 y 2030: 103 irán al Senado y 183 llegarán a la Cámara de Representantes, aunque esa cifra podría variar por cuenta del estatuto de la oposición.

En la jornada electoral, se seleccionarán 102 senadores por voto popular. Cien de ellos se escogerán en circunscripción nacional, mediante listas que compiten en todo el país, y donde figuran más de 3.000 aspirantes.

Las dos curules restantes estarán reservadas para las comunidades indígenas. Una silla adicional podría ser ocupada por el candidato presidencial que obtenga la segunda votación más alta durante el mismo período constitucional.

Elecciones 2026: ¿Qué es una lista cerrada y una lista abierta en Colombia?

Así las cosas, el Senado de la República podría estar compuesto por 103 integrantes (102 seleccionados por voto popular y la adicional por el estatuto de oposición).

Frente a la Cámara de Representantes, están disponibles 183 curules que se distribuyen de la siguiente manera:

161 curules repartidas por departamentos y Bogotá .

. 16 curules para las víctimas del conflicto armado.

del conflicto armado. Dos curules para las comunidades afrodescendientes .

. Una curul para las comunidades indígenas .

. Una curul para la comunidad raizal de San Andrés.

de San Andrés. Una curul para los colombianos en el exterior .

. Una curul asignada a la fórmula vicepresidencial que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales.

Postal de una Plenaria del Senado. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Es importante aclarar que, frente al último período legislativo (2022 – 2026), habrá diez sillas menos. Esto, porque los excombatientes de las Farc-EP, por medio del partido Comunes, ya no tendrán diez asientos en el Congreso (cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes), dado que ya vencieron las garantías excepcionales que les permitió esa figura a la luz del acuerdo de paz.

Los congresistas ejercerán su cargo por cuatro años, entre el 20 de julio de 2026 y el 19 de julio de 2030. Ellos tendrán diferentes funciones durante ese tiempo, tal como se expresa en la Constitución de 1991:

“Reformar la Constitución mediante actos legislativos”.

“Elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación”.

“Requerir y emplazar a los ministros de despacho y demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. La moción de censura y la moción de observaciones pueden ser algunas de las conclusiones de la responsabilidad política”.

“Juzgar, excepcionalmente, a los altos funcionarios del Estado por responsabilidad política”.

Así funcionan las listas (abiertas y cerradas) para elegir al nuevo Congreso