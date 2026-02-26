El próximo 8 de marzo, los colombianos saldrán a las urnas para elegir el próximo Congreso, que se compone de dos corporaciones internas: el Senado y la Cámara de Representantes.

En el caso del Senado, para este periodo se esperan 103 nuevos senadores que llegarán a integrar esa corporación durante los próximos cuatro años. Dependiendo de las votaciones de cada uno de los partidos, se asignarán las curules y representaciones.

Cabe aclarar que esta vez no estarán reservadas las cinco curules para los senadores de Comunes, es decir, los excombatientes de las Farc, que se habían establecido tras la firma del Acuerdo de Paz de La Habana en 2016.

De ese número de senadores, 102 se elegirán por voto popular, de los cuales 100 son de circunscripción nacional; es decir que cualquier colombiano puede votar por ellos, mientras que dos son de circunscripción especial, que son escaños reservados para las comunidades indígenas para esta población. Además, estará lista la curul para el segundo en las votaciones presidenciales en caso de una segunda vuelta gracias al Estatuto de la Oposición.

Los colombianos elegirán el próximo Senado el 8 de marzo. Foto: DANIEL JARAMILLO

Una vez se conozca el resultado de las elecciones el domingo 8 de marzo, se sabrá qué partidos tienen mayor representatividad. Esto no dependerá solamente de la votación de cada senador, sino del resultado de la colectividad o coalición a la que pertenece el candidato.

Por ejemplo, entre las fuerzas más representativas, y que se espera que tengan gran número de votos, están el Centro Democrático y el Pacto Histórico. Ambas tienen la particularidad de que son listas cerradas, es decir, que los colombianos votarán por el logo del partido y no por los candidatos. Según la votación que logren los partidos, obtendrán determinado número de escaños en ese orden que ellos mismos establecieron.

Por otro lado, hay colectividades que se postularon a través del voto preferente; los ciudadanos deberán votar por determinado candidato para que llegue al Senado y, en este caso, sí dependerá de su votación, aunque no se puede dejar de lado el resultado del partido.

Los partidos deberán superar un umbral del 3 % de sufragios válidos y por eso algunos prefieren hacer coaliciones con otras colectividades, por ejemplo, el Mira con el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso; o la Alianza Verde, En Marcha, ASI; y Cambio Radical y la alianza Alma.

Precisamente, hay partidos nuevos que buscarán superar ese umbral para tener representación en el Senado, como Salvación Nacional, que está siendo respaldada por Abelardo de la Espriella, o Creemos, el partido del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, o la lista de Oviedo, del candidato presidencial Juan Daniel Oviedo, y Oxígeno de Ingrid Betancourt.

Los escaños se repartirán según el resultado de cada senador y de la votación general del partido. Foto: COLPRENSA

En ese sentido, los escaños del Senado dependerán de cada una de las votaciones de los partidos, para el caso de las listas cerradas, y de los votos que logren los partidos y cada uno de los senadores para las listas abiertas.

Este modelo se conoce como la fórmula D´Hondt, o cifra repartidora, en la que puede que algunos candidatos saquen más votación que otros de otras colectividades, pero por eso también será importante saber el respaldo que tiene cada uno de los partidos en términos generales.

La repartición de las fuerzas políticas en el Senado es fundamental para la gobernabilidad que tendrá el próximo presidente, pues allí será donde se tramiten las reformas.