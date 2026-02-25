Una vez el Congreso regrese del receso legislativo de fin de año este próximo 16 de marzo, comenzará la discusión de un proyecto de ley que ha llamado la atención especialmente de la ciudadanía.

Se trata de una iniciativa impulsada por el senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, que propone que se pueda eliminar el IVA del 19 % y modificarlo por un impuesto al consumo del 8 %. Ya fue radicada su ponencia positiva para arrancar el debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

Según destacó Chacón, se trata de un paso clave para una reforma que buscaría proteger a las clases más necesitadas y apoyar a los pequeños negocios, para que sea más efectivo el recaudo tributario sin que se vean afectados los ingresos de la Nación.

El senador reclamó que ese IVA del 19 % actualmente estaría afectando especialmente a los hogares de menores ingresos que tendrían que pagar una gran parte en impuestos.

Incluso, según las estadísticas que tiene, en ocasiones los pobres terminarían pagando más tributos que los más ricos del país, pues los mayores beneficios en el sistema actual se concentrarían en los hogares de mayores ingresos.

El proyecto propone que haya un impuesto más bajo y simple que pueda reducir esa carga y un apoyo a los pequeños negocios y emprendedores, pues según dijo Chacón menos del 1 % del tejido empresarial tendría acceso al 90 % de los beneficios.

La iniciativa también contempla que el 0,5 % del recaudo del nuevo impuesto vaya para la salud, otro porcentaje igual para el sector educativo y del total que se destine para educación, el 40% será para la educación superior pública.