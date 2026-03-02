¿De cuánto es el IVA si compra un Tesla en Colombia? La verdad sobre los precios y cómo aplicar a beneficios tributarios

Tesla anunció su llegada oficial a Colombia en noviembre de 2025, un hecho que impactó de forma positiva la industria automotriz del país, pues justo cuando se confirmó la noticia, se desarrollaba, en paralelo, el Salón del Automóvil de Bogotá.

Los 20 carros más vendidos en febrero y en lo que va de 2026: Tesla sorprendió y ya superó a varias marcas de lujo

Tesla ya comenzó a entregar los primeros vehículos en el país. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Tras años de expectativa, Tesla abrió su configurador y ya permite reservar sus dos modelos más populares en Colombia, el Model 3 y el Model Y; de hecho, las entregas comenzaron en febrero y los registros del RUNT ya muetsran un aumento considerable de matrículas de estas marcas.

¿Cuál es el Tesla más económico en Colombia

Aunque el precio anunciado por Tesla para la versión de arranque del Model 3 fue de 109 millones, una semana después la firma ajustó el precio y lo fijó en 114 millones para el Rear-Wheel Drive

La gama completa según el sitio oficial contempla:

Model 3 RWD (base): ~COP $114.990.000

Model 3 Long Range AWD: ~COP $139.990.000

Model 3 Performance: ~COP $164.990.000

Model Y RWD: ~COP $119.990.000

Model Y Long Range AWD: ~COP $144.990.000

¿De cuánto es el IVA si compra un Tesla?

Contrario a lo que muchos creen, estos valores sí incluyen beneficios fiscales, principalmente un IVA reducido del 5 %, gracias al tratamiento tributario que Colombia otorga a los automóviles eléctricos.

Las 7 cosas que las nuevas generaciones ya no encuentran en los carros: para los abuelos eran lo máximo

Los primeros vehículos de Tesla se empezarán a entregar en el primer trimestre de 2026. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Una de las claves para entender esos precios es la forma como se aplica el cobro del IVA a los vehículos eléctricos en el país; a diferencia de países como México o Chile, donde se cobra el IVA completo y aranceles altos, Colombia aplica IVA reducido del 5% para vehículos 100% eléctricos, frente al 19% normal.

Estos incentivos hacen que tenga un impacto directo en el precio y en el bolsillo de quien adquiere uno de estos vehículos.

Adicionalmente, la legislación vigente no permite que el impuesto de vehículos eléctricos supere el 1 % del valor comercial del carro, una reducción significativa frente a los vehículos de combustión, que pueden pagar hasta el 3.5 % en impuesto automotor.

En cuanto a los beneficios tributarios para 2026, los incentivos no terminan con la compra. Si bien muchos consideran el precio final como la principal ventaja, los beneficios tributarios adicionales representan un ahorro valioso para quienes planean financiar o aprovechar oportunidades fiscales:

Exención y reducción de impuestos.

IVA al 5% para carros 100% eléctricos, ya considerado en el precio de Tesla.

Impuesto vehicular reducido al 1 % máximo, gracias a la Ley 488 de 1998 y sus enmiendas.

En ciudades como Bogotá, ese ahorro puede ser aún mayor, con descuentos adicionales en el impuesto vehicular por varios años para EV.

En muchas ciudades los EV están exentos de pico y placa, lo que para un usuario urbano puede representar una reducción de costos y mayor libertad de uso.

Descuento en la revisión técnico-mecánica y en el SOAT, gracias a disposiciones de movilidad sostenible y normativas locales.

¿Por qué los moteros le están echando pan duro a la gasolina de sus vehículos? Hallazgo ha llamado la atención del gremio

Los vehículos híbridos y eléctricos tiene la posibilidad de acceder a descuentos importantes. Foto: Getty / Montaje Semana

Certificaciones y deducciones adicionales

Para acceder a ciertos beneficios, los compradores pueden gestionar el Certificado de Uso de Energía Eficiente con la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética).

Este certificado permite, entre otras ventajas, deducir un porcentaje del valor del vehículo en la declaración de renta y consolidar incentivos fiscales adicionales al comprar un EV.