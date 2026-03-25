Cristhian Mancera Mejía fue reelegido como chairman del Área 11 en Miami-Dade County, según se confirmó el 25 de marzo de 2026. La decisión ratifica su continuidad en el cargo y su trabajo con la comunidad de esta zona del condado.

De acuerdo con la información conocida, la reelección responde al respaldo de residentes y actores locales a su gestión, enfocada en el desarrollo de iniciativas comunitarias y en la atención de necesidades del territorio.

Tras conocerse el resultado, el funcionario se refirió a su continuidad en el cargo. “Me siento honrado y profundamente agradecido por la confianza que nuestra comunidad ha depositado nuevamente en mí”, expresó.

Durante su trayectoria, Mancera Mejía ha trabajado en articulación con líderes locales, organizaciones y habitantes del Área 11 para impulsar proyectos relacionados con el desarrollo sostenible, la participación ciudadana y el fortalecimiento de políticas dirigidas a las familias.

“Servir al Área 11 es una responsabilidad que asumo con orgullo. Continuaré trabajando con el firme compromiso de poner a nuestra comunidad primero, escuchar a nuestros residentes y generar resultados que mejoren la calidad de vida de todos”, concluyó.